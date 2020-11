Mangelware AMD Radeon RX 6800: Next-Gen-GPU, die es kaum gibt

Für willige Käufer ist es nur frustrierend: Nachdem Nvidia zum Start der RTX-3000-Familie kaum Karten liefern konnte, schickt sich jetzt AMD an, Angebot und Nachfrage vollkommen auseinanderdriften zu lassen: Die Radeon RX 6800 ist kaum zu bekommen.

Der nächste GPU-Start, der nur auf dem Papier passiert

AMD hat keine neuen Infos

AMD

Das Urteil nach dem Start von RTX 3080 und Co. ist eindeutig: Nvidia hat in Sachen Verfügbarkeit einen denkbar schlechten Launch hingelegt - aktuell spricht der Konzern selbst davon, dass sich die Lage erst im Frühjahr 2021 wieder bessern werde. Für alle, die darauf gehofft hatten, dass AMD mit der Radeon RX 6800 pünktlich zum Winter die passende Alternative liefert, gibt es jetzt einen derben Dämpfer: AMD scheint es Nvidia gleichzutun und seine neue Next-Gen-Karte zum Start nicht annähernd in ausreichenden Stückzahlen bereitstellen zu können.Dies zeigt sich unter anderem eindrücklich bei einem Blick in den WinFuture-Preisvergleich zur AMD Radeon RX 6800. Aktuell findet sich kein Anbieter, der die Karte als verfügbar listet, zwar finden zwei Komplettsysteme Erwähnung, die die AMD-Karte verbaut haben, aber auch zu diesen fehlen jegliche Angaben zur Verfügbarkeit. Ein weiterer Ort, der einen Aufschluss über die Lage erlaubt: Plattformen wie ebay Kleinanzeigen. Hier finden sich wie üblich die deutlich überteuerten Privatangebote, die bis zu 1200 Euro für die Karte aufrufen - mehr als das Doppelte der Preisempfehlung.Auf ebay erlaubt sich dann ein vermutlich frustrierter Nutzer einen Scherz, der auf den Papier-Launch von AMD anspielt, also auf die Tatsache, dass die Radeon RX 6800 nur theoretisch - auf dem Papier - zu bekommen ist. So findet sich hier eine Anzeige mit dem Namen " Radeon RX 6800XT Paper Edition ", die auch das entsprechende Bild mitbringt. Bei den sonstigen Angeboten zeigt sich auf Ebay ein ähnliches Bild mit überhöhten Preisen.Aktuell hat sich AMD nicht konkret zu der Verfügbarkeit der Radeon RX 6800 geäußert, in einer Reddit-Fragerunde lässt der Konzern wissen, dass Custom-Designs von Bord-Partnern zum 25.11 vorgestellt werden sollen. Zum Ende der letzten Woche gab es dann laut Gamestar noch ein sehr allgemeines Statement zur Situation: