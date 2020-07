Ghost of Tsushima - Der Launch-Trailer zum PS4-Exklusivspiel ist da

Ghost of Tsushima ist der letzte große Exklusivtitel für die PlayStation 4 , bevor Sony mit der PS5 die nächste Konsolengeneration an den Start bringt. Im Spiel muss ein Samurai seine Heimat gegen feindliche Invasoren verteidigen. Vorab gibt es jetzt den offiziellen Launch-Trailer.Ghost of Tsushima erzählt die Geschichte des Samurai Jin Sakai, der im Japan des Jahres 1274 einer der letzten Samurai auf der ja­pa­ni­schen Insel Tsushima ist. Diese leidet wie der Rest des Landes unter den Angriffen der mongolischen Armee. Um die Freiheit seiner Hei­mat si­cher­zu­stel­len, muss Jin sich allerdings vom Weg der alten Samuraitraditionen ab­wen­den und den "Weg des Geistes" einschlagen.Ghost of Tsushima entstand beim Entwickler Sucker Punch Productions (Infamous: Second Son). Das Spiel erscheint am 17. Juli 2020 für die PS4.