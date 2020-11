Kühler gehts nicht: Bud Light baut Spielekonsole im Six-Pack-Design

Die US-amerikanische Biermarke Bud Light baut jetzt eine eigene Spiele­konsole und vergleicht sich dabei scherzhaft mit der Xbox Series X sowie PS5. Der Clou: Die BL6-Konsole im Six-Pack-Design verfügt über einen integrierten 720p-Beamer, Akku und Kühlschrank.

Sechs Spiele im praktischen Sechserpack

Bud Light

", so das Motto der Bud Light BL6. Was im ersten Augenblick nach einem Scherz klingt, wird in den Vereinigten Staaten tatsächlich produziert. Die in den USA beliebte Bier­mar­ke der Brauerei Anheuser-Busch verpackt ihre Spielekonsole optisch in ei­nem Sech­ser­pack, das nicht nur das System an sich enthält, sondern auch Platz für zwei mit­ge­lie­fer­te Controller schafft und zwei handelsübliche Bier- oder Getränkedosen kühlt. Die Stück­zah­len dürften jedoch gering sein. Schon jetzt werden auf einer Auktion über 4.000 US-Dollar für die BL6 aufgerufen.Technisch lässt die kuriose Konsole von Bud Light viele Fragen offen. Bestätigt wurden unter anderem ein interner Speicher von 16 GB und sechs vorinstallierte Spiele. Mit dabei sind Tekken 7, Soul Calibur 6, RBI Baseball 20, Flashlight Freeze Tag, Broforce und Six Puck. Die typischen Games für einen Spieleabend mit Freunden. Die BL6-Konsole soll dabei auch für unterwegs geeignet sein. Bud Light integriert einen 720p-Beamer mit 500 Lumen und eine Batterie , die für eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Stunden sorgen soll.Anheuser-Busch und Bud Light sind nicht die einzigen Brauereien und Biermarken, die in den USA den Hype um die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 sowie Gaming im Allgemeinen für ihre Marketing-Coups nutzen. Bereits im letzten Jahr platzierte der kanadisch-amerikanische Bierproduzent Molson Coors den Miller Lite "Cantroller" am Markt, ein Wireless-Controller im Format einer Bierdose samt In­halt. Mehr als einen Spaß erlaubt man sich je­doch nicht. Wie der Cantroller wird die Bud Light BL6 als "Limited Edition" ausgeschrieben.