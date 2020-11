Neuer Aldi-PC für Gamer: Core i5 und RTX 2060 Super für 920 Euro

Ab dem 26. November steht ein weiterer Aldi-PC in den Regalen des Discounters. Der Medion Erazer Recon P10 setzt auf einen Intel Core i5-Prozessor und die dedizierte Nvidia GeForce RTX 2060 Super. Preislich wird der Gaming-Rechner für etwa 920 Euro verkauft.

Solide Ausstattung aber Beschränkungen bei späteren Upgrades

Medion / Aldi

Einen Tag vor dem Black Friday starten Medion und Aldi Nord mit dem Verkauf des Erazer Recon P10. In Hinsicht auf die Ausstattung zeigen sich ein Intel Core i5-10400 mit sechs Rechenkernen und einer Taktrate von bis zu 4,3 GHz neben 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher und der Nvidia GeForce RTX 2060 Super mit 8 GB GDDR6-Videospeicher. Außerdem wird eine 512 GB große PCIe-SSD verbaut, auf der wie üblich auch Windows 10 Home vorinstalliert ist. Der Händler legt zudem eine einmonatige Mitgliedschaft des Xbox Game Pass bei.Zu den weiteren Eckdaten gehören ein zeitgemäßes Intel AX200 WLAN-Modul für Wi-Fi 6 und Bluetooth sowie Gigabit-LAN. Insgesamt verfügt das Gehäuse des neuen Aldi-PCs über sechs USB-Anschlüsse, vier davon mit dem USB 3.2 Gen1-Standard. Das moderne USB-C ist auf dem vorliegenden Datenblatt allerdings nicht zu finden. Weiterhin werden HDMI 2.0b, DVI und drei DisplayPort 1.4-Schnittstellen verbaut.Ein nachträgliches Aufrüsten des Aldi-PCs ist hingegen nur bedingt möglich. Das B460-Main­board verfügt lediglich über zwei ab Werk belegte RAM-Slots und einen M.2-Anschluss für PCIe-SSDs. Alternativ muss mit langsameren Festplatten und klassischen Solid State Drives auf die normalen SATA-Ports ausgewichen werden.Hinsichtlich des Preises ist der Medion Erazer Recon P10 bei Aldi Nord gut aufgestellt. Ähn­li­che OEM-Systeme zeigen sich im Preis­ver­gleich teilweise deutlich teurer. Wer sich nicht sofort entscheiden muss, sollte jedoch auf die neuen Mittelklasse-Grafikkarten der Nvidia GeForce RTX 3000 und AMD Radeon RX 6000 warten, die voraussichtlich in den nächsten Wochen oder Monaten vorgestellt und ebenso in Aldi-PCs von Medion verbaut werden dürften. Der Recon P10 kann ab dem 26. November online via "Aldi liefert" bestellt werden.