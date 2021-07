"Green Screen of Death": Galaxy S20-Nutzer melden Display-Ausfälle

Es gibt offenbar bei einigen Modellen der Samsung Galaxy S20-Serie ein Problem mit den Displays, das bei einer scheinbar recht kleinen Zahl von Geräten dazu führen kann, dass das Display ausfällt. Noch ist unklar wie viele Nutzer betroffen sind und was die Ursachen sind.

Erst weißer Schleier, dann grüne Flecken, dann 'Green Screen of Death'

Wie die Kollegen von Android Police berichten, kann es bei einigen Samsung Galaxy S20-Modellen dazu kommen, dass der Bildschirm nur noch weiß oder grün leuchtet, aber keinerlei Inhalte mehr darstellen kann. Das Problem kündigt sich wohl durch das Auftreten von sogenannten "Scan-Linien" an.In einem YouTube-Video ist zu sehen, wie der Bildschirm eine Art "Milchglas"-Effekt zeigt, hinter dem die eigentlichen Inhalte angezeigt werden. Außerdem sind dünne horizontale Linien über die gesamte Bildschirmoberfläche erkennbar. Hinzu kommt, dass später öffenbar grüne Flecken unterschiedlicher Intensität erscheinen, bevor dann eine vollständige Grünfärbung eintritt und das Display keinerlei Inhalte mehr erkennbar darstellt.Bisher ist offen, was die Ursache für dieses Phänomen ist. Denkbar wäre aber, dass es sich nicht um einen Software-Fehler handelt. Stattdessen könnten Komponenten der betroffenen Geräte einen Defekt erleiden, seien es Verbindungskabel oder Stecker bzw. sogar das Display selbst. Samsung hat sich zu dem Thema bisher nur sporadisch in seinen Foren geäußert, wo mittlerweile einige Nutzer von ähnlichen Problemen bei ihren Geräten berichten.Nach aktuellem Kenntnisstand tritt das Problem des, von den Kollegen so getauften, "Green Screen of Death" vor allem beim Galaxy S20+ und dem Galaxy S20 Ultra auf. Da die beiden Geräte bereits seit fast 1,5 Jahren auf dem Markt sind, wird der Defekt des Displays in vielen Fällen nicht mehr durch die Garantie des Herstellers abgedeckt. Für die Kunden aus manchen Ländern bedeutet dies wohl, dass ein Display-Tausch ansteht, der mit den entsprechenden Kosten verbunden ist.