Astro's Playroom - Gameplay-Trailer zum vorinstallierten PS5-Spiel

Wenn am 19. Dezember in Deutschland die PlayStation 5 erscheint, wird auf der Konsole bereits ein Spiel vorinstalliert sein: Astro's Playroom dient dann auch als Tutorial und soll Spieler mit den neuen Möglichkeiten des verbesserten DualSense-Controllers vertraut machen.Astro's Playroom präsentiert sich in einem neuen Trailer jetzt als recht unterhaltsamer Einstieg in die neue Konsolengeneration. Das Gameplay des Jump & Runs wird stark von den Features des Gamepads Gebrauch machen. Dazu zählen die adaptiven Trigger, haptisches Feedback, das Touchpad und die Bewegungssensoren. Auch die integrierten Lautsprecher des DualShock werden zum Einsatz kommen.Wer sich bereits im PlayStation-Universum aufhält, durfte bereits vor ein paar Jahren mit dem Robo-Helden Astro ein erstes Abenteuer erleben: Dieser stand nämlich schon in Astro Bot Rescue Mission für die PlayStation VR im Mittelpunkt.