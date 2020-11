Let's Encrypt Zertifikatswechsel wird 2021 Android Probleme bereiten

Die Zertifizierungsstelle Let's Encrypt hat bestätigt, dass man mit dem geplanten Wechsel des Stammzertifikats im kommenden Jahr ein Pro­blem mit älteren Android-Smartphones bekommen wird. Let's Encrypt wird das bisherige Zertifikat von IdenTrust zum Herbst hin ändern.

Es gibt eine einfache Lösung

PasswordFox - Passwörter aus Firefox auslesen

Siehe auch:

Dabei wird bisher das Root-Zertifikat von IdenTrust bereitgestellt. Ab dem 1. September 2021 läuft es allerdings aus, was Let's Encrypt durch sein eigenes Stammzertifikat namens ISRG Root X1 ohne Probleme auffangen wird. So war zumindest bisher der Plan - allerdings gibt es ein Problem mit Android. Android-Versionen älter als die Version 7.1.1 werden mit dem Wechsel nicht mehr in der Lage sein, sich mit Websites oder Diensten zu verbinden, die Let's Encrypt-Zertifikate verwenden.Das betrifft dann auch Anwendungen, die sich mit einer Website verbinden, um Daten abzurufen. Da die älteren Android-Versionen nicht mehr gepflegt werden, ist kein Update möglich, welches die Kompatibilität wieder herstellen wird - damit wird es dann nicht mehr möglich sein, eine Verbindung herzustellen.Um das Problem zu entschärfen, wird Let's Encrypt eine alternative Zertifikatskette an­bieten. Dabei wird man das alte Stamm­zertifikat weiter nutzen, um die Kompatibilität zu erhöhen. Das kann laut Let's Encrypt aber nur eine vorübergehende Lösung für Site-Administratoren sein. Website-Anbieter sollten betroffene Android-Nutzer über ein Banner darauf hinweisen, dass sie mit dem Wechsel auf Firefox Mobile , der Zertifikate unabhängig von Android aktualisiert, die Unterstützung zu den älteren Android-Versionen wieder herstellen können.Let's Encrypt empfiehlt also, dass Nutzer mit den betroffenen älteren Android-Geräten, Firefox Mobile installieren sollten.