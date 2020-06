Firefox bekommt neue Funktion zur Wiederherstellung mehrerer Tabs

Firefox soll schon bald eine verbesserte Option zur Wiederherstellung versehentlich geschlossener Tabs bekommen. Die neue Wieder­her­stel­lung soll sich dabei mehr an dem Nutzerverhalten orientieren und nicht nur einzelne Tabs, sondern mehrere Tabs öffnen.

Auf die Firefox-Anwender gehört

Mehrere Tabs öffnen

Update ist für Ende Juni geplant

Mozilla plant derzeit, den Prozess des Wieder­herstellens oder erneuten Öffnens mehrerer geschlossener Tabs ab Version 78 im Firefox zu verbessern (via Techdows ). Auch bisher lassen sich geschlossenen Tabs oder Fenster wieder öffnen - was überaus praktisch ist, wenn man aus Versehen zum Beispiel den falschen Tab geschlossen hat. Doch die Unterscheidung nach den letzten oder alle zuletzt geschlossenen Tabs wieder öffnen gab es bislang nicht. Das wird sich bald ändern.Anwendermeldungen hatten das Firefox-Team dazu angeregt, in diesem Punkt nachzu­arbeiten, den von der Nutzerfreundlichkeit ist die Wiederherstellung über das Menü aktuell noch nicht gut gelöst: Durch die Auswahl der Wiederherstellen-Option wurde nicht die letzte Schließaktion rückgängig gemacht, sondern nur der letzte Tab geöffnet, der geschlossen wurde. Wer also zum Beispiel zwanzig oder mehr Registerkarten versehentlich geschlossen haben, wird in Firefox 77 und älter nur ein Tab wieder geöffnet.Künftig wird das deutlicher gekennzeichnet mit der Unterscheidung der Wiederherstellung von einem Tab oder mehreren (beliebig vielen) Tabs. Ab Firefox 78 ist "Schließen von Tabs rückgängig machen" eine Option im Rechtsklick-Kontextmenü von Firefox. Dort findet man dann die Wiederherstellung von mehreren Tabs. Der Vorgang kann allerdings etwas dauern - je nachdem, wie viele Tabs wieder geöffnet werden. Um Missverständnisse bei der Nutzung vorzubeugen, will das Mozilla-Team zudem noch die Optionen zum Schließen mehrerer Tabs in ein Untermenü zu verschieben.Man will sicherstellen, dass Benutzer nicht versehentlich auf diese Optionen stoßen und dann die für ihre Zwecke falsche Wiederherstellung nutzen.Die Veröffentlichung der fertigen Version 78 ist für den 30. Juni 2020 geplant. Die vielen Änderungen kann man schon jetzt mit den Nightly-Builds ausprobieren, die bei Mozilla angeboten werden