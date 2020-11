SIM.de-Mega-Deal: 10 GB LTE mit 50 Mbit/s für nur 6,99 Euro im Monat

Der Mobilfunkanbieter Sim.de hat eine neue Aktion aufgelegt , die sich sehen lässt: Man bekommt für kurze Zeit - nur bis 8.11. - einen Vertrag mit 10 GB LTE und 60 Freiminuten für nur 6,99 Euro im Monat. Zudem gibt es keine Mindestvertragslaufzeit.

10 GB auch für Tethering und Wifi-Calling

Aktions-Übersicht 10 GB LTE

Datenvolumen 10 GB LTE jetzt für 6,99 Euro anstatt 9,99 Euro monatlich

anstatt 9,99 Euro monatlich LTE-Geschwindigkeit mit bis zu 50 MBit/s Download und 32 Mbit/s Upload

Datenautomatik deaktivierbar

60 Frei-Minuten Telefonie in alle deutschen Netze

SMS in alle deutsche Netze je 9 Cent

EU-Roaming

Tethering möglich

6,82 Euro Erstattung bei Rufnummermitnahme

Kein Bereitstellungspreis bei 24 Monaten Laufzeit

Bereitstellungspreis einmalig 9,99 Euro bei Verträgen ohne Laufzeit

O2-Netz

Mit und ohne Laufzeit

LTE-Tarife jetzt auch ohne Allnet-Flats buchbar

Drillisch

Da purzeln zum Jahresende noch einmal richtig die Preise: Sim.de reduziert für kurze Zeit den Preis für den Mobilfunktarif mit 10 GB LTE . Der Tarif kostet bei Buchung bis einschließ­lich Sonntag, 8. November, nur 6,99 Euro monatlich. Regulär zahlt man 9,99 Euro pro Monat, doch für kurze Zeit kann man jetzt ein echtes Schnäppchen machen. Dafür bekommt man 10 GB LTE mit maximal 50 MBit/s im Download und 32 MBit/s im Upload, sowie 60 Frei-Minuten inklusive EU-Roaming. SMS werden mit 9 Cent abgerechnet. Tethering und Telefonie über WLAN (Wifi-Calling) ist möglich. Man kann sich zusätzlich bis zu drei Multicards dazubuchen.Die Aktion lohnt sich besonders für alle Nutzer, die nicht viel "klassisch" telefonieren oder SMS schreiben, sondern Messengerdienste nutzen. Zudem ist der Tarif ideal, wenn man sich nicht lange binden möchte und unterwegs beim Datenverbrauch nicht sparen will. Sim.de gehört zu Drillisch . Das Angebot wird im Netz von O2 realisiert. Sobald das Inklusiv-Volumen aufgebraucht ist, springt die Datenautomatik ein. Dabei erhält man bis zu drei mal 300 MB dazu für jeweils 2 Euro. Diese Datenautomatik kann man aber deaktivieren.Drillisch bietet bei SIM.de übrigens die Möglichkeit, sich für 24 Monate Laufzeit zu entscheiden. Dann fällt auch der einmalige Bereitstellungspreis weg. Wer sich nicht so lang binden möchte, kann auch die Option ohne Mindestvertragslaufzeit buchen. Dann läuft der Tarif mit dem Sonderpreis auf unbestimmte Zeit. Der einzige Haken ist die Kündigungsfrist - die beträgt bei Sim.de drei Monate. Aber wer bucht sich schon einen Handy-Vertrag für nur wenigen Wochen? Wichtig ist dann nur, dass man bei beiden Laufzeitvarianten an die frühzeitige Kündigung denkt.Bis zum Ende des Jahres wird zudem noch die drei-prozentige Mehrwertsteuersenkung angerechnet!