Vodafone startet ab 3.11. neue Red-Mobiltarife mit mehr Datenvolumen

Der Mobilfunkanbieter Vodafone wird in Kürze seine überarbeiteten Red-Tarife vorstellen. Dabei bekommen Kunden ab November bereits mehr Datenvolumen als beim aktuellen regulären Angebot, zudem gibt es mit der Gigakombi weitere Rabatte.

Übersicht der Tarife vorraussichtlich ab 3. November:

Vodafone Red XS mit 4 GB für 29,99 Euro im Monat

Vodafone Red S mit 10 GB für 39,99 Euro im Monat

Vodafone Red M mit 20 GB für 49,99 Euro im Monat

Vodafone Red L mit 40 GB für 59,99 Euro im Monat

Vodafone Red XL mit unbegrenzten Datenvolumen für 79,99 Euro im Monat

Vodafone Pass-Optionen

Je nach Verfügbarkeit 5G / 4G LTE Max

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

Unterstützung für WiFi Calling

GigaDepot: Ungenutzte Daten in den Folgemonat übertragen

Einmaliger Anschlusspreis 39,99 Euro

Rabatte für DSL-Kunden

Änderungen starten ab dem 3.11.2020

Vodafone

Das geht aus einer Vorabveröffentlichung hervor. Die Informationen wurden Caschy zugespielt, der die Details in seinem Blog veröffentlicht hat . Sie stammen aus dem Info-Material, welches an die Vodafone-Partner geht.Demnach starten in rund zwei Wochen Anfang November die neuen Tarife. Kunden können sich dann freuen, denn sie erhalten in allen Tarifen ab dem Red S mehr Datenvolumen, nur bei dem unbegrenzten XL-Tarif gibt es natürlich keine Steigerung mehr. Aber Achtung: In der derzeitigen Vodafone-Aktion gibt es größere Datenpakete als ab November. Die Änderung versteht sich im Vergleich zu dem regulären Angebot. In der Aktion erlässt Vodafone derzeit den Anschlusspreis von 39,99 Euro und hat das inkludiert Datenvolumen teils fast verdoppelt - da kann dann die ab November regulär geplante Erhöhung des Datenvolumens nicht mithalten.Mit den neuen Angeboten in den Red-Tarifen bei der Gigakombi sparen Kunden, die Mobilfunk und DSL nutzen, dann jeweils 10 Euro im Monat. 5 Euro Rabatt gibt es zudem als GigaKombi-Aktion TV. Caschy nennt in seinem Bericht den 3. November 2020 als Termin, an dem die neuen Tarife starten. Eine offizielle Ankündigung steht aber derzeit noch aus - die dürfte aber nun in Kürze folgen.