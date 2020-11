Mehr Datenvolumen: Neue Vodafone Red-Mobiltarife sind gestartet

Der Mobilfunkanbieter Vodafone bietet ab sofort standardmäßig mehr Datenvolumen in den Red-Mobilfunktarifen an. Die neuen Pakete können ab sofort gebucht werden, auch als sogenannte "Gigakombi" mit weiteren Rabatten, wenn man auch DSL bucht.

Die neuen Red-Tarife:

Vodafone Red XS mit 4 GB für 29,99 Euro im Monat

Vodafone Red S mit 10 GB für 39,99 Euro im Monat

Vodafone Red M mit 20 GB für 49,99 Euro im Monat

Vodafone Red L mit 40 GB für 59,99 Euro im Monat

Vodafone Red XL mit unbegrenzten Datenvolumen für 79,99 Euro im Monat

Vodafone Pass-Optionen

Je nach Verfügbarkeit 5G / 4G LTE Max

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming

Unterstützung für WiFi Calling

GigaDepot: Ungenutzte Daten in den Folgemonat übertragen

Einmaliger Anschlusspreis 39,99 Euro entfällt derzeit

Mehr Daten in den Allnet-Flats

Vodafone

Die neuen, überarbeiteten Red-Tarife sind ab sofort verfügbar. Wie bereits vor Kurzem ausführlich vorab berichtet, hat das Unternehmen seine Red-Laufzeittarife überarbeitet und gönnt den Nutzern nun mehr Datenvolumen. Zwar gab es in den letzten Wochen auch schon einmal Aktionen, in denen Vodafone die Datenpakete in den Allnet-Flats aufgestockt hatte, doch nun gelten die neuen Pakete auf Dauer - und damit kann man bei den kommenden Aktionen auch wieder ein ordentliches Daten-Extra erwarten.Alle Tarife ab dem Red S bekommen jetzt mehr Datenvolumen, nur bei dem unbegrenzten XL-Tarif gibt es natürlich keine Steigerung mehr. Dafür starten die neuen Tarife jetzt mit dem Entfall des einmaligen Anschlusspreises, man spart so rund 40 Euro.Mit dem GigaDepot kann man unverbrauchtes Datenvolumen mit in den nächsten Monat übertragen und dann nutzen - das ist kostenlos und erfolgt automatisch. Mit den neuen Angeboten in den Red-Tarifen bei der Gigakombi sparen Kunden, die Mobilfunk und DSL nutzen, dann jeweils 10 Euro im Monat. 5 Euro Rabatt gibt es zudem als GigaKombi-Aktion TV. Vodafone senkt auf den Rechnungen bis Ende des Jahres die Mehrwertsteuer, sodass man bis 31. Dezember noch etwas sparen kann.