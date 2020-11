Noch nie so zu sehen: Video zeigt spektakuläre Asteroiden-Landung

Die NASA Mission Osiris-Rex liefert weiter faszinierende Ausblicke auf unser Sonnensystem. Jetzt hat die US-Weltraumagentur einen Clip veröffentlicht, der die spektakuläre Landung auf dem Asteroiden aus einer ganz neuen Perspektive zeigt.

Ein Clip zeigt einen Asteroiden aus einer neuen Perspektive



Das gesamte Bennu-Manöver von Osiris-Rex aus Sicht der Navigationskamera Das gesamte Bennu-Manöver von Osiris-Rex aus Sicht der Navigationskamera

Die Basis für eine erfolgreiche Landung

Osiris-Rex hat den schwierigsten Teil seiner Mission erfolgreich abgeschlossen: Sich dem Asteroiden Bennu annähern, mit einem Arm eine Probe sammeln und sich wieder sicher entfernen. Dabei gab es durchaus Probleme, unter anderem beim Verstauen der Proben , die aber alle überwunden wurden. Jetzt hat die NASA einen Clip veröffentlicht , der in bisher unerreichter Genauigkeit einen Blick auf das spektakuläre Manöver erlaubt.Die Aufnahmen entstanden demnach am 20. Oktober vor, während und nach der Probensammlung auf Bennu und zeigen das Geschehen aus Sicht der Navigationskamera NavCam 2. Laut den Wissenschaftlern umfasst der Clip Aufnahmen aus einem Zeitraum von etwa drei Stunden. "Die Bildsequenz beginnt etwa eine Stunde nach dem Manöver zum Verlassen der Umlaufbahn und endet etwa zwei Minuten nach dem Backaway-Burn", so die NASA.In der Mitte der gezeigten Sequenz ist dabei klar ein Schwenk-Manöver von Osiris-Rex zu erkennen, mit dem die Sonde seinen Probenarm auf die Entnahmestelle mit der Bezeichnung "Nightingale" ausrichtet. Nach aktuell verfügbaren Daten hatte die Probenentnahme rund 6 Sekunden gedauert, bevor sich Osiris-Rex mit einem kurzen Schub wieder von der Oberfläche entfernt hatte.Von Anfang bis Ende setzt sich der Clip aus 189 Einzelaufnahmen zusammen. Diese wurden dabei aber nicht primär für die spätere Betrachtung angefertigt, sondern wurden von Osiris-Rex und dem sogenannte Natural Feature Tracking (NFT)-System für die autonome Navigation während der Annäherung genutzt. Dabei gleicht die Sonde vorliegende Daten in Echtzeit mit den Aufnahmen ab und kann bei Abweichungen seinen Kurs eigenständig korrigieren.