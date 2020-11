WhatsApp bekommt "ablaufende Nachrichten" - so funktionieren sie

WhatsApp ist seit Monaten dabei eine Funktion zu testen, mit der Chat-Nachrichten automatisch gelöscht werden können. Nun gibt es erstmals von WhatsApp dazu eine umfassende Erklärung, wie das ganze funk­tio­niert und wie man es nutzen kann.

WhatsApp informiert über Feature

Wenn ein Benutzer WhatsApp 7 Tage nicht öffnet, verschwindet die Nachricht automatisch. Allerdings sieht er die Vorschau der Nachricht eventuell noch in den Benachrichtigungen, bis er WhatsApp öffnet.

Wenn du auf eine Nachricht antwortest, wird die vorher gesendete Nachricht zitiert. Wenn du auf eine ablaufende Nachricht antwortest, bleibt der zitierte Text eventuell auch nach 7 Tagen noch im Chat.

Wenn eine ablaufende Nachricht an einen Chat weitergeleitet wird, in dem ablaufende Nachrichten ausgeschaltet sind, verschwinden die Nachricht dort nicht.

Wenn ein Benutzer ein Backup erstellt, bevor die Nachricht verschwunden ist, wird sie dort gespeichert. Sie verschwindet allerdings, sobald er das Backup wiederherstellt.

Dabei geht es um Nachrichten, die beim Empfänger gelesen werden und dann von allein wieder verschwinden. Ähnliche Optionen gibt es bereits bei einigen Messenger-Diensten und sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Allerdings ist die Funktion noch immer nicht gestartet, es dürfte nun aber nicht mehr allzu lange dauern.Auf der Support-Webseite von WhatsApp ist nun erstmals genaueres zu der Funktion zu lesen. Dabei erklärt der Dienst, was zum Beispiel mit Nachrichten passiert, die ein Ablaufdatum bekommen haben, dann aber nicht von dem Empfänger geöffnet und gelesen werden. Oder auch, wie sich die Nachrichten verhalten, wenn der Empfänger seine Chats regelmäßig in einem Backup sichert.Der Hintergrund dazu ist schon einmal sehr interessant. Nun warten wir eigentlich nur noch auf die Freigabe des Features. WhatsApp informiert wie folgt über die so genannten "ablaufenden Nachrichten":"Auf WhatsApp kannst du Nachrichten senden, die von selbst wieder verschwinden. Dazu musst du nur ablaufende Nachrichten einschalten. Sobald die Einstellung aktiv ist, verschwinden neue Nachrichten nach 7 Tagen wieder aus dem Chat. Die letzte Auswahl gilt für alle neuen Nachrichten im Chat. Nachrichten, die vorher empfangen oder gesendet wurden, sind nicht davon betroffen. In einem Chat kann jeder Benutzer ablaufende Nachrichten ein- oder ausschalten. In einem Gruppenchat können das nur Gruppenadmins."