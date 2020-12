WhatsApp: Video- und Sprach-Anrufe demnächst auch am PC-Desktop

2020 war das Jahr der Pandemie und auch des Arbeitens von zu Hause bzw. der Video-Kommunikation. Apps wie Zoom oder Microsoft Teams wurden zum Arbeits- und Freizeitalltag. WhatsApp hingegen geriet etwas ins Hintertreffen, auch weil man am PC weniger zu bieten hat.

Anrufe von Video-Calls auch am PC

WhatsApp hat bereits vor fünf Jahren Sprach-Anrufe eingeführt, 2016 folgte dann auch noch die Möglichkeit, per Video mit jemandem zu kommunizieren. Beide Optionen festigten den Ruf der Anwendung als "Funktions-Killer", denn nach dem Titel SMS-Killer machte sich WhatsApp auch im Bereich von Telefonie und auch Video-Kommunikation breit.Im Corona-Jahr 2020 rückten aber vor allem Arbeits-zentrierte Anwendungen in den Fokus, allen voran Zoom und Microsoft Teams. WhatsApp geriet ins Hintertreffen, weil man sich offenbar in seinem angestammten Freizeitbereich nicht bedroht sah. Allerdings wurde "Zoomen" zum auch im Kontakt mit Oma und Opa zum geflügelten Wort. Das liegt auch daran, dass Zoom und Co. nicht nur am Smartphone nutzbar sind, sondern auch am PC oder Laptop.Kurzum: WhatsApp hat am Desktop Nachholbedarf und laut einem Bericht von WABetaInfo reicht der zu Facebook gehörende Messenger auch am PC eine Anruf- und Video-Call-Funktion nach. Allerdings dürfte das nur bedingt eine unmittelbare Antwort auf die Pandemie-Profiteure sein: Denn laut WABetaInfo arbeitet der Dienst bereits seit zwei Jahren daran, diese Features in die Desktop-Apps zu integrieren.Der Rollout dieser Features hat auch bereits begonnen, unglücklicherweise handelt es sich dabei derzeit um einen stark eingeschränkten Start, da das Ganze noch Beta-Status hat. Wann die beiden Features für die Allgemeinheit freigeschalten werden, ist derzeit nicht bekannt, in der Regel dauert es aber nicht allzu lange, bis ein Feature die Beta verlässt.