WhatsApp: Archivierte Chats werden durch 'Später lesen' ersetzt

Mit WhatsApp haben die Nutzer bereits seit längerer Zeit die Möglichkeit, bestimmte Konversationen zu archivieren und damit nicht mehr im Vor­der­grund anzuzeigen. In der neuesten Beta-Version des Dienstes haben die Entwickler der Funktion nun eine neue Bezeichnung spendiert.

Feature ist aktuell noch in Entwicklung

Keine automatische Verschiebung mehr

Das Feature hört jetzt auf den Namen 'Später lesen' und wurde mit einigen veränderten Funk­tio­nen ausgestattet. Während der Link zu den archivierten Chats zuvor unter den re­gu­lä­ren Nachrichten eingeblendet wurde, kommt die 'Später lesen'-Schaltfläche nun über den normalen Chatverläufen zum Vorschein. Wie WABetaInfo berichtet, können Nachrichten auf die gleiche Weise in den 'Später lesen'-Bereich verschoben werden, wie es zuvor mit den archivierten Chats der Fall war. Bisher wurde das Feature aber noch nicht fertiggestellt.Die Funktion befindet sich momentan noch in Entwicklung und wurde noch nicht in eine finale Version des Messengers eingebaut. Obwohl sich in der Beta-Version der Android-App erste Hin­wei­se auf die Umbenennung der archivierten Chats finden lassen, wurde das Feature bislang nicht aktiviert. Damit ist auch noch unklar, wann der 'Später lesen'-Bereich für eine grö­ße­re Anzahl an Nutzern zur Verfügung steht.Im Gegensatz zu den archivierten Chats werden die im 'Später lesen'-Bereich abgelegten Konversationen nicht automatisch zu den regulären Verläufen verschoben, wenn der Chatpartner dem Nutzer eine Nachricht sendet. Die Kon­ver­sa­tio­nen bleiben dort, bis der Anwender die Nachrichten wieder in den normalen Bereich ver­schiebt. Außerdem gibt WhatsApp keine Benachrichtigungen aus, wenn der jeweilige Chat­ver­lauf unter 'Später lesen' archiviert wurde. Das könnte in einigen Fällen sehr hilfreich sein.