WhatsApp: Chats dauerhaft stummschalten, Face Unlock kommt bald

Bei WhatsApp werden laufend neue Funktionen hinzugefügt, mal sind sie größer, mal kleiner. Die aktuellen bzw. baldigen Neuankömmlinge gehören zur interessanteren Sorte, denn die Chat-App erlaubt nun u. a. das dauerhafte Stummschalten von Gruppenchats.

Ein Jahr wird zu "immer"

WhatsApp sichern

WhatsApp für Android: APK-Version

WhatsApp ist im Westen längst so etwas wie ein Standard für Chatkommunikation und die meisten von uns dürften auch in mindestens einer Gruppe sein. In der Praxis sind es vermutlich sogar mehrere und nicht alle davon sind auch wirklich essentiell und ständige Benachrichtigungen nerven können.Das ist auch der Grund, warum viele Gruppenchats stummgeschaltet haben und nur gelegentlich nachgucken, ob und was es Neues in einem bestimmten und nicht ganz so wichtigen "Kanal" gibt. Bisher ließen sich Gruppen aber nur temporär stummschalten, wahlweise für acht Stunden, eine Woche oder auch ein Jahr.Doch gerade die letztgenannte Option bedeutet de facto "bitte dauerhaft", man musste sie aber dennoch einmal im Jahr ritualhaft erneuern. WhatsApp hat das nun aber geändert, denn man hat das Stummschalten für ein Jahr zu "immer" gemacht (via The Next Web ). Das ist eine simple, aber sicherlich sinnvolle Änderung, die die meisten begrüßen werden - schließlich kann man in solches Stummschalten auch jederzeit wieder deaktivieren.Eine weitere neue Funktion hat WABetainfo entdeckt, diese ist aber derzeit noch in Entwicklung. Vor einem Jahr hat WhatsApp nämlich eine Möglichkeit zum Entsperren per Fingerabdruck eingeführt, diese wird künftig aber zu einem "biometrisch" geändert.Das bedeutet konkret, dass man für die Sicherheit nicht nur den Fingerabdruck einsetzen kann, sondern auch sein Gesicht. Damit verhindert man einen unerlaubten Zugriff auf WhatsApp und seine Inhalte - die Fingerabdruck-Sperre ist derzeit in den Einstellungen und dem Punkt Datenschutz (ganz unten) zu finden.