WhatsApp für iOS: Update bringt neue Wallpaper und Sticker-Suche

Der aktuellste Build des von Facebook angebotenen Messengers trägt die Versionsnummer 2.20.130 und enthält neue Wallpaper, die den Chats einen moderneren Look verpassen sol­len. Die Nutzer können für jede Konversation einen separaten Hintergrund festlegen. Au­ßer­dem können bei aktiviertem Dark Mode auch andere Wallpaper zum Vorschein kommen. Wie 9to5mac schreibt, lassen sich manche Hintergründe in verschiedenen Farben auswählen.Neben den neuen Wallpapern hat die iOS-Va­ri­an­te von WhatsApp jetzt eine Option, mit welcher die Nutzer alle heruntergeladenen Sti­cker durchsuchen können, erhalten. Damit sol­len sich bestimmte Bilder wesentlich ein­fa­cher finden lassen. Die Suche kann mit Hilfe eines Begriffs oder mit einem Emoji durchgeführt wer­den. Darüber hinaus wurden mit dem Up­da­te einige kleinere Verbesserungen und Feh­ler­be­he­bun­gen hinzugefügt.Um die neueste Version des Messengers verwenden zu können, wird ein iPhone mit iOS 9 oder einem aktuelleren Build des Apple-Betriebssystems benötigt. Das Update kann aus dem offiziellen App Store heruntergeladen werden. Da neue Versionen oft in Wellen ausgeliefert werden, wird die Aktualisierung wohl erst in den nächsten Tagen allen Nutzern angezeigt.