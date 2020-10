iPhone 12 (Pro): Apple gibt neue Preise für Reparaturen bekannt

Mit dem Marktstart der iPhone 12 (Pro)-Modelle in dieser Woche gelten ge­ring­fü­gig höhere Preise für Reparaturen der iOS-Smartphones. Apple gibt jetzt die Kosten für den Batterietausch, die Erneuerung der OLED-Displays und Schäden außerhalb der Garantie bekannt.

Bei weiteren Reparaturen lohnt sich die Apple Care-Überlegung

Apple

Aus den aktualisierten Preislisten für iPhone-Reparaturen gehen die Kosten hervor, mit denen Nutzer rechnen müssen, wenn sie auf eine Absicherung durch AppleCare+ verzichten. Muss zum Beispiel der fest integrierte Akku des iPhone 12 oder iPhone 12 Pro gewechselt werden, berechnet Apple aktuell 73,11 Euro. Im Vergleich zur iPhone 11-Familie ändern sich in diesem Fall der Preis also nicht.Wird hingegen das Display ausgetauscht, müssen auch Besitzer des iPhone 12 ab sofort die Pro-Pauschale von 303,06 Euro einplanen. Grund dafür ist der Wechsel von der älteren LCD-Technik hin zu moderneren OLED-Bildschirmen. Von einem Aufpreis bei der iPhone-Dis­play­re­pa­ra­tur kann jedoch nicht gesprochen werden. Bereits seit dem Erscheinen des iPhone X vor drei Jahren wird mit dieser Servicepauschale gerechnet.Leicht gestiegen sind hingegen die Kosten für "andere iPhone-Reparaturen" außerhalb der Garantie. Wurden hier für das iPhone 11 knapp 420 Euro berechnet, werden für das iPhone 12 knapp 465 Euro fällig. Reparaturen am iPhone 12 Pro befinden sich mit einem Preis von 576 Euro jedoch auf dem gleichen Niveau wie einst das iPhone 11 Pro. Mit der erneuten Anhebung der Mehrwertsteuer (MwSt.) von aktuell 16 Prozent auf die üblichen 19 Prozent, werden sich die Reparaturkosten entsprechend leicht erhöhen.Deutlich reduziert werden können die Preise für Reparaturen am iPhone 12 (Pro) mit der Apple­Care+-Abdeckung. In diesem Fall beträgt die Selbstbeteiligung bei einem Austausch der Dis­plays lediglich 29 Euro, bei anderen Schäden 99 Euro. Die Batterie wird in diesem Fall sogar kos­ten­los ausgetauscht. Die Preise für Apples Ga­ran­tie­er­wei­te­rung auf zwei Jahre schlägt mit 169 Euro für das iPhone 12 und 229 Euro für das iPhone 12 Pro zu Buche. Diese Preise gel­ten auch für die im November erscheinenden iPhone 12 Mini- und Pro Max-Modelle.