US-Gericht stoppt TikTok-Verbot, Übernahme bleibt unklar

Ein Gericht im US-Bundesstaat Pennsylvania hat der Klage mehrere Tik­Tok-Promis stattgegeben und setzt das Verbot der Plattform aus. Die US-Regierung hatte eine Frist bis zum 12. November gesetzt, sie wird sich nun noch einmal neu beraten müssen.

Verkauf weiter unklar

ByteDance muss Musical.ly-Daten löschen

Schon wieder ist der Plan der US-Regierung die Social-Media-Plattform in den USA zu verbieten von einem Gericht durchkreuzt worden. Laut der Nachrichtenagentur Reuters verhindert eine Entscheidung einer US-Richterin nun das zum 12. November geplante Aus von TikTok. Die Richterin blockierte am Freitag eine Anordnung des US-Handelsministeriums, die eine technische Sperre bedeutet hätte. Dagegen wurde nun eine einstweilige Verfügung ausgesprochen.Geklagt hatten drei TikTok-Promis, die ihren Lebensunterhalt nur durch TikTok-Videos bestreiten - und ordentlich Kasse dank der Plattform machen. Die Kläger hatten angeführt, dass das Handelsministerium keine ausreichende rechtliche Grundlage für sein Vorgehen gegen die App habe.Derzeit ist auch noch immer gar nicht klar, wie es mit der Übernahme von TikToks US-Geschäft aussieht. US-Präsident Donald Trump hatte bereits seinen Segen für die Übernahme durch Oracle gegeben, doch die chinesische Regierung will einen Technologie-Aufkauf nicht erlauben. Daher ist es auch noch immer fraglich, wie es im Streit um die Plattform weitergeht und ob es zu einer Aufspaltung kommen wird. Vorerst gibt es aber einen neuen Aufschub für ein Verbot.Die US-Regierung forderte zuletzt, dass der TikTok-Inhaber ByteDance noch belegen soll, dass man alle Daten vernichtet, die von der TikTok-Vorläufer-App Musical.ly gesammelt wurden. ByteDance hatte Musical.ly im Jahr 2017 übernommen.