WoW Shadowlands: Release-Termin und Pre-Event-Start bestätigt

Nach einer Verschiebung steht das Release-Datum von World of Warcraft Shadowlands fest. Die neue WoW-Erweiterung wird am 24. November erscheinen. Ebenso gibt Blizzard den Startschuss für das lang erwartete Pre-Patch-Event und die Öffnung des ersten Raid bekannt.

Arbeiten sollen bis Ende November abgeschlossen werden können

Blizzard

War die Veröffentlichung der achten Erweiterung des Online-Rollenspiels World of Warcraft eigentlich für den 27. Oktober geplant, verzögerten sich die Arbeiten an Shadowlands vor­ran­gig aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie . Laut Executive Producer John Hight steht der finale Release-Termin jetzt fest. Ab dem 24. November 2020 um Mitternacht deut­scher Zeit sollen Spieler die Schattenlande betreten können.Vorab wird Blizzard am 11. November den bereits im Spiel befindlichen Pre-Patch mit einem zusätzlichen Event ausstatten, welches auf das WoW-Addon vorbereiten soll. Der Schlacht­zug, Schloss Nathria, sowie die erste PvP-Saison starten am 9. De­zem­ber. Erst am 16. De­zem­ber, kurz vor den Weihnachtsfeiertagen, schaltet Blizzard den mythischen Schwie­rig­keits­grad des Raids für Spieler frei.In einem neuen Blog-Beitrag gibt das Unternehmen bekannt: "Die World of Warcraft-Erweiterung Shadowlands wird dem MMORPG insgesamt fünf neue Zonen und die Hauptstadt "Oribos" hinzufügen. Eben­so bringt Blizzard das so genannte Pakt-System mit vier Fraktionen ins Spiel, dass Charaktere nicht nur mit neuen Quests, sondern auch mit weiteren Fähigkeiten versorgt. Weiterhin soll der unendliche und sich ständig verändernde Dungeon "Torghast" für Langzeitmotivation un­ter den Spielern sorgen. Im Vergleich zur aktu­ellen Erweiterung Battle for Azeroth sinkt das Maximallevel zudem von einst 120 auf 60.