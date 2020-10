Apple iOS 14.1: Neue iPhone- und iPad-Updates ab sofort verfügbar

Mit iOS 14.1 und iPadOS 14.1 stehen ab sofort die nächsten größeren Updates für iPhones und iPads zum Download bereit. Unter anderem wurden Verbesserungen an Widgets, der Apple Watch- und Mail-App sowie am Videostreaming und Cloud-Integrationen vorgenommen.

Feinschliff vor dem Marktstart des Apple iPhone 12 (Pro)

Unterstützung für die Wiedergabe und Bearbeitung von 10-Bit-HDR-Videos in der App "Fotos" für iPhone 8 und neuere Modelle

Behebung eines Problems, bei dem einige Widgets, Ordner und Symbole auf dem Home-Bildschirm verkleinert angezeigt wurden

Behebung eines Problems, bei dem das Bewegen von Widgets auf dem Home-Bildschirm dazu führen konnte, dass Apps aus Ordnern entfernt wurden

Behebung eines Problems, bei dem einige E-Mails in der App "Mail" von einem falschen Aliasnamen gesendet wurden

Behebung eines Problems, bei dem eingehende Anrufe mitunter keine Regionsinformationen anzeigten

Behebung eines Problems, bei dem es bei einigen Geräten bei Auswahl einer gezoomten Anzeige und eines alphanumerischen Codes vorkommen konnte, dass die Notfalltaste auf dem Sperrbildschirm vom Texteingabefeld überlagert wurde

Behebung eines Problems, bei dem einige Benutzer mitunter nicht in der Lage waren, Titel zu laden oder zu ihrer Mediathek hinzuzufügen, wenn ein Album oder eine Playlist angezeigt wurde

Behebung eines Problems, bei dem mitunter keine Nullen in der App "Rechner" angezeigt wurden

Behebung eines Problems, bei dem die Auflösung beim Video-Streaming zu Beginn der Wiedergabe vorübergehend reduziert wurde

Behebung eines Problems, das bei einigen Benutzern die Konfiguration einer Apple Watch für ein Familienmitglied verhinderte

Behebung eines Problems, bei dem das Gehäusematerial der Apple Watch in der App "Apple Watch" falsch angezeigt wurde

Behebung eines Problems in der App "Dateien", bei dem einige MDM-Cloud-Diensteanbieter fälschlicherweise Inhalte als nicht verfügbar angezeigt haben

Verbesserung der Kompatibilität mit Wireless-Zugriffspunkten von Ubiquiti

Alle News, Produkte, Videos und Co.

Apple

Besitzer eines kompatiblen iPhones oder iPads können seit Dienstagabend das Update auf iOS 14.1 anstoßen. Die nur knapp 500 MB große Aktualisierung behebt im Vorfeld der Aus­lie­fe­rung der neuen Apple iPhone 12 (Pro)-Modelle diverse Fehler und bringt ab dem iPhone 8 zudem die Wiedergabemöglichkeit für 10-Bit-HDR-Videos über die Fotos-App auf die Smart­phones. Neben der zusätzlichen Verbesserung der Kompatibilität mit Wireless-Zu­griffs­punk­ten von Ubiquiti beginnen die Punkte im unten aufgelisteten Changelog zu iOS 14.1 jedoch vorrangig mit "So merzt das Update zum Beispiel diverse Fehler auf dem Home-Bildschirm aus, der sich unter bestimmten Voraussetzungen mit zu kleinen Widgets, Ordnern und Symbolen zeigte. Ebenso konnte das Bewegen von Widgets dazu führen, dass Apps ungewollt aus ver­schie­de­nen Ordnern entfernt worden. Abseits davon wurden von Apple Probleme mit fehlenden Re­gions­in­for­ma­tio­nen bei Anrufen, falschen Aliasnamen in E-Mails und fehlenden Nullen im Rechner be­ho­ben. Zudem soll es vorgekommen sein, dass beim Video-Streaming zu Beginn der Wie­der­ga­be vorübergehend eine reduzierte Auflösung angezeigt wurde.Kleinere Änderungen gab es zudem an der vorinstallierten Apple Watch-App. Einige Benutzer konnten eine zusätzliche Apple Watch nicht für Familienmitglieder einrichten und auch das Gehäusematerial des gekoppelten Modells wurde teilweise nicht korrekt angezeigt. Ab­schlie­ßend wurden Fehler in der Musik-App, bei MDM-Cloud-Dienstanbietern und der Notfalltaste auf dem Sperrbildschirm aus der Welt geschafft.