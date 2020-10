Alexa für Windows 10: Aktualisierung bringt neues Design mit sich

Amazon hat vor kurzem ein neues Update für die Windows 10-Version der digitalen Sprachassistentin Alexa bereitgestellt. Die App wurde stark überarbeitet und mit einem neuen Design ausgestattet. Außerdem hat der Online-Versandhändler neue Funktionen in die App integriert.

Neue Funktionen in der Alexa-App

Anwendung steht im Microsoft Store bereit

Kostenlos im Microsoft Store

Twitter/AlphaChap

Die Aktualisierung wurde vom Twitter-Nutzer Cameron Singh (via Windows Central ) ent­deckt. Das Update bringt eine neue Benutzeroberfläche mit sich und hat "die gesamte App verändert". Während die einzelnen Unterseiten zuvor mit einem Hamburger-Menü aufgerufen werden konnten, wird am linken Rand nun permanent eine Navigationsleiste mit den ver­schie­de­nen Seiten eingeblendet. Außerdem hat die App einen moderneren Look erhalten.Neben den Änderungen am Design hat Amazon auch noch ein paar neue Funktionen in das Programm eingebaut. Die App verfügt nun über einen Drop-In-Support für Videoanrufe, sodass Nutzer jetzt einfacher mit ihren Freunden und ihrer Familie in Kontakt treten können. Darüber hinaus wurde die Musik-Startseite angepasst, damit die Nutzer einen gewünschten Song schneller finden können. Eine weitere große Neuerung stellt die verbesserte Hands-Free-Option dar. Es ist ab sofort möglich, die kom­plet­te App via Spracheingabe zu bedienen.Um das überarbeitete Design und die neuen Features nutzen zu können, muss natürlich die aktuellste Version der Alexa-App installiert werden. Die Anwendung lässt sich im offiziellen Microsoft Store finden. Für den Download und auch für die Nutzung fallen keine Kosten an. Selbstverständlich steht die Alexa-App auch für mobile Betriebssysteme zur Verfügung. Die Android-Version lässt sich über die offizielle Amazon-Seite herunterladen.