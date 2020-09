Amazon Echo: Neue Alexa-Lautsprecher mit Klang- & Design-Update

Amazon aktualisiert sein Echo-Portfolio und stattet die smarten Alexa-Lautsprecher mit neuer Technik und einem frischen Design aus. Neben dem klassischen Echo erhalten auch die Versionen Dot und Show eine Frischzellenkur. Die Auslieferung soll noch in diesem Jahr starten.

Das neue Echo-Design ist ab sofort kugelrund

Preise und Verfügbarkeit der Lautsprecher

Amazon

Der klassische Amazon Echo steht beim US-amerikanischen Online-Händler im Mittelpunkt. Mit einem neuen 75-mm-Woofer und zwei abstrahlenden Hochtönern samt Dolby-Ver­ar­bei­tung erhält er ein signifikantes, technisches Upgrade. Man verspricht einen Stereo-Klang mit "klaren Höhen, dynamischen Mitten und tiefen Bässen". Ähnlich wie der kürzlich eingeführte Echo Studio oder der Apple HomePod analysiert der neue Echo die Akustik des Raumes und stimmt seinen Klang entsprechend ab. Ebenso werden ihm Funktionen spendiert, die vorher nur der Plus-Variante vorbehalten waren - unter anderem einen ZigBee Smart-Home-Hub In einem neuen, sphärischen Design und mit der Platzierung des Alexa-Leuchtrings am Bo­den der Lautsprecher erscheint nicht nur der Echo, sondern auch der Echo Dot sowie eine Dot-Variante mit integrierter Uhr . Durch einen 41-mm-Speaker soll der kompakte Dot seinen Klang verbessern, während das optionale LED-Display jetzt nicht mehr nur die Uhrzeit, son­dern auch die Außentemperatur, Timer und Wecker anzeigen kann. Die Schlum­mer­funk­tion wird zudem auch für die normalen Echo- und Echo Dot-Lautsprecher eingeführt. Alexa-Skills von Drittanbietern sind bekanntlich ohne Einschränkungen auf allen Smart-Home-Speakern von Amazon vertreten.Ein Upgrade erhält auch der neue Amazon Echo Show 10 . Der Lautsprecher wird mit einem 10,1 Zoll großen HD-Display ausgestattet, das durch ein Webcam-Tracking (13 Megapixel) und einen integrierten Motor den Nutzer "verfolgen" kann. Sollte man bei Video­anrufen also das Blick­feld des Echo Show verlassen, dreht sich der Speaker nun mit. Neben den Vi­deo­te­le­fo­na­ten besteht der Vorteil des Echo Show 10 zudem bei der Wiedergabe von Prime Video-Inhalten (bald auch Netflix ). Technisch setzt man auf ähnliche Technik wie der normale Echo - 76-mm-Woofer und zwei 25-mm-Hochtöner im 2.1-Soundsystem. Ebenso ist auch hier ein Zigbee-Hub mit an Bord und gefunkt wird über WiFi 6 (WLAN-ax).Der Amazon Echo und Echo Dot können ab so­fort für 97,47 Euro respektive 58,48 Euro vor­be­stellt werden. Als Versandtermin gibt der Online-Shop den 22. Oktober an. Der Echo Dot mit Uhr erscheint hingegen erst am 5. No­vem­ber für aktuell 68,22 Euro. Für den neuen Echo Show 10 gibt Amazon noch keinen Marktstart, dafür aber den Preis von 243,69 Euro bekannt. Im neuen Jahr können sich die Preise, aufgrund der Rückkehr zur 19-Prozent-Mehrwertsteuer, leicht erhöhen.