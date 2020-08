Lebensmittel mit Alexa shoppen: Amazon eröffnet neue Supermärkte

Der weltgrößte Online-Händler Amazon hat in Los Angeles jüngst seinen ersten Gemüseladen eröffnet. Das Amazon "Fresh"-Geschäft verkauft Obst und Gemüse aller Art sowie andere Lebensmittel mit einem High-Tech-Twist.

Amazon

Wie Amazon mitteilte, hat man in Los Angeles im Stadtteil Woodland Hills erstmals ein Einzelhandelsgeschäft eröffnet, das sich auf den Vertrieb von frischen Lebensmitteln spezialisieren soll. Dabei soll sich die neue Ladenkette vor allem auf ganz normale Waren konzentrieren und somit parallel zu der von Amazon vor einigen Jahren aufgekauften Supermarktkette Whole Foods arbeiten, die sich auf "Organic Food" spezialisiert hat.Der Store in Woodland Hills ist zunächst nur ausgesuchten Kunden zugänglich, die sich dafür anmelden müssen, nachdem sie von dem Unternehmen dazu eingeladen wurden. In den nächsten Wochen soll der Laden jedoch auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zum Angebot gehören neben Obst und Gemüse auch Fleisch und Fisch sowie Produkte bekannter US-Nahrungsmittelmarken.Geht man in den Amazon Fresh-Store zum Einkaufen, sollen die Kunden einen als "Dash Cart" bezeichneten Einkaufswagen verwenden, der mit allerhand Kameras, Sensoren und einer Waage ausgerüstet ist. Damit werden die zu kaufenden Produkte automatisch erfasst und gewogen, so dass man letztlich mit einer direkten Abbuchung von einer Amazon-Geldkarte zahlt. Optional kann man aber auch einfach an einer Kasse zahlen, heißt es.Amazon will in seinem Fresh-Store außerdem die Vorbestellung von Produkten aus der Delikatessen-Abteilung ermöglichen, so dass diese zubereitet werden, während der Kunde andere Dinge einkauft. Auf Wunsch kann man sich alle Produkte natürlich auch ganz nach Amazon-Art einfach liefern lassen.Kommen die Kunden im Amazon Fresh-Store nicht so ganz mit der modernen Technik zurecht, sollen sie an Kiosks mit Amazon Echo Show-Geräten um Rat fragen. Dort steht ihnen dann der Sprachassistent Alexa zur Seite, um eventuell aufkommende Fragen zu beantworten. Auch bei der Suche nach der perfekten Wein-Käse-Kombination oder anderen Fragen zum Thema Lebensmittel soll Alexa aushelfen.