Acer Book RS: Neues Premium-Notebook von Porsche Design kommt

Ferrari, Lamborghini und jetzt Porsche. Acer geht eine Kooperation mit der Designschmiede des deutschen Autobauers ein und stellt sein Por­sche Design Acer Book RS offiziell vor. Der leichte 14-Zoll-Laptop setzt auf Karbon und Intel Core i7-Prozessoren der 11. Generation.

Sportwagen-Design trifft auf schnelle Intel-Prozessoren

Verfügbarkeit und Preise in Deutschland

In Zusammenarbeit mit Porsche Design arbeitet der taiwanesische Hersteller Acer an einem neuen Premium-Notebook, das voraussichtlich ab Dezember 2020 hierzulande erhältlich sein wird. Das Vollmetall-Gehäuse des 14-Zöller, der unter dem Namen Porsche Design Acer Book RS an den Start geht, zeigt sich mit einer Kohle­faser­abdeckung des Top-Covers, einem ver­gleichs­wei­se minimalistischen, kantigen Design und einem geringen Gewicht von 1,25 kg. Auf ein Acer-Branding verzichtet das Unternehmen komplett, lediglich Porsche Design wird als Marke optisch vertreten sein.Unter der Haube des Porsche Design Acer Book RS arbeitet ein vorab nicht näher definierter Intel Core i7-Prozessor der 11. Generation, nebst 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) und der neu­en Intel Xe-Grafikeinheit. Hinsichtlich der verbauten SSD liegen derzeit noch keine In­for­ma­tio­nen vor. Das 14 Zoll Display tritt weiterhin mit einer klassischen Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln auf, verfügt über die blickwinkelstabile IPS-Technologie und ermöglicht zudem Touch-Eingaben. Das Panel soll den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent ab­decken und mit schmalen Bildschirmrahmen eine Screen-to-Body-Ratio von 90 Prozent erreichen.In Hinsicht auf die Mobilität verspricht Acer, dass die integrierte 56-Wh-Batterie eine Akku­laufzeit von bis zu 15 Stunden ermöglicht. Fast-Charging-Funktionen sollen zudem dafür sor­gen, dass innerhalb von 30 Minuten Ka­pa­zi­tät für vier weitere Stunden aufgeladen werden kann. Zur weiteren Ausstattung des Porsche Design Acer Book RS gehören WLAN-ax (WiFi 6, Gig+), USB-C, USB 3.2 Gen 2 und Thunderbolt 4. Ein im Touchpad integrierter Fin­ger­ab­druck­le­ser wird das Notebook via Windows Hello vor Fremdzugriffen sichern.Preislich soll das Porsche Design Acer Book RS ab 1799 Euro zu Buche schlagen. Zudem will man ebenfalls ab Dezember ein Bundle aus Notebook, Travelpack und Maus - allesamt im Porsche Design - ab 2399 Euro anbieten. Einzeln wird die Porsche Design Acer Mouse RS ab 99 Euro und das Porsche Design Acer Travelpack RS ab 299 Euro erhältlich sein.