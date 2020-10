Apple startet iPad Air 4 Vorbestellung, im Handel ab 23. Oktober

Wie vor kurzem vermutet, hat Apple heute nun auch die Vorbestellungen für das bereits im September neu angekündigte iPad Air der vierten Generation gestartet. Ab dem 24. Oktober wird das Tablet im Handel vor Ort verfügbar sein.

Apple iPad Air vorbestellen: Übersicht der Online-Händler

Jetzt mit Touch-ID

Apple

Erst vor kurzem hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass Apple die Vorbestellungen für iPad Air, iPhone 12 und iPhone 12 Pro gleichzeitig starten lassen will - und das hat sich nun bestätigt. Pünktlich um 14 Uhr kam die Mitteilung, dass Kunden nun das iPad Air der vierten Generation bestellen können. Apple hatte bei der Vorstellung des überarbeiteten Geräts zuvor keinen Termin genannt, was viele Interessierte doch etwas ärgerte.Das neue iPad Air bringt eine Vielzahl an Neuerungen mit sich. Nicht nur optisch unterscheidet es sich dabei stark von seinem Vorgänger, Apple hat auch mit dem Apple A14 Bionic-Chip jetzt im iPad Air den gleichen leistungsstarken Prozessor verbaut, wie er im neuen iPhone 12 zu finden ist.Apple verzichtet nun auch beim iPad Air auf eine Home-Button und hat dafür einen Fingerabdrucksensor am oberen Rand mit verbaut. Neu sind zudem die für ein Tablet sehr lichtstarken Optiken in der 12 Megapixel-Rückkamera und der 7 Megapixel FaceTime HD Kamera, um auch bei wenig Licht noch gute Ergebnisse zu liefern. Die Preise starten beim iPad Air jetzt bei 632,60 Euro für das Modell mit 64 GB Speicherplatz und ohne Mobilfunk. Die Cellular-Version mit LTE star­tet ab 769,10 Euro.Für die Versionen mit 256 GB Speicher zahlt man dann 798,35 beziehungsweise 934,80 Euro. Das neue iPad Air gibt es jetzt außerdem in neuen Farbvarianten. Erhältlich sind Silber, Grau, Roségold, Grün und Blau. Bei Apple startet zudem gleich noch der Verkauf von passendem Zubehör, wie dem Magic Keyboard oder dem Smart Keyboard Folio.