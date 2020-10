Release verschoben: WoW-Addon Shadowlands lässt auf sich warten

Blizzard kann den Starttermin des nächsten World of Warcraft-Addons nicht einhalten und verschiebt den Release von Shadowlands auf un­be­stimm­te Zeit. Aktuell wird ein Launch "später in diesem Jahr" angestrebt. Das Balancing und Endgame stehen im Fokus des letzten Feinschliffs.

Die letzten Puzzleteile haben beim Zusammenbau gefehlt

Blizzard

Viele WoW-Spieler müssen ihren Urlaub wohl verschieben, nachdem Executive Producer John Hight in einem Blog-Beitrag bekannt gibt, dass die Entwicklungen von WoW: Shadowlands länger in Anspruch nehmen als geplant. Der Erscheinungstermin der mittlerweile achten Er­weiterung des Online-Rollenspiels (MMORPG) war für den 27. Oktober 2020 geplant, jetzt steht hin­ter dem Release ein großes Fragezeichen. Die Angabe "Later this year" lässt jedoch darauf hoffen, dass Blizzard Entertainment die Arbeiten zum Addon im Laufe des Novembers oder Dezembers vorläufig abschließen wird.Während Hight mit den Kernfunktionen von Shadowlands bereits sehr zufrieden ist, müssen die Entwickler weitere Zeit in die Inhalte für das so genannte Endgame investieren. Die Fi­na­li­sie­rung der Spielwelt, der Story-Kampagne und die gute Erfahrung beim Hochleveln rei­chen nicht aus, um Spieler langfristig vom neuen World of Warcraft-Addon zu überzeugen. "Abseits von den Release-Verzögerungen gibt John Hight bekannt, dass der lang erwartete Pre-Patch 9.0.1, der im Normalfall nur wenige Wochen vor dem Launch eines WoW-Addons ins Spiel eingefügt wird, dennoch am 14. Oktober erscheint. Dieser bringt erste Änderungen an den Klassen und die gewollte Herabstufung des vorläufigen Maximallevels auf Level 50 hervor. Zudem wurde die Levelphase für neue Cha­rak­te­re überarbeitet und ein Pre-Event mit di­ver­sen Aktivitäten soll kurz vor dem Shadow­lands-Release ebenfalls gestartet werden. Ein zeitlich präziser Ablauf steht hierzu noch nicht fest.