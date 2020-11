Amazons Alexa bekommt dynamische Sprachauswahl - so gehts

Amazon hat seiner Sprachassistentin Alexa eine neue Fähigkeit ver­liehen: Alexa kann auf Wunsch nun "bilingual" zuhören und antworten. Wer möchte, kann auf dem Echo Deutsch und Englisch zusammen als Sprachauswahl festlegen.

So einfach ist die Aktivierung:

Sprachauswahl einmalig aktivieren mit "Alexa, sprich Englisch"

Auswahl auf Alexas Nachfrage bestätigen

Alexa spricht ....

Bisher musste man sich entscheiden, mit welcher Sprache man Amazons Alexa ansprechen wollte. Natürlich versteht der Sprachassistent eine Vielzahl an Sprachen - bisher hat man sich aber in den Grundeinstellungen auf eine Sprache festgelegt. Mit einem Update der Alexa-Software ist das nun passé. Man kann Alexa nun einmal englisch ansprechen, und sie antwortet passend, oder ein anderes mal deutsch, und sie antwortet entsprechend. Diese Neuerung nennt sich dynamische Sprachauswahl und setzt die neueste Firmware auf dem Echo-Gerät voraus.Um die dynamische Sprachauswahl auf dem Gerät zu aktivieren, reicht ein Sprachbefehl: "Alexa, sprich Englisch". Alexa fragt dann, ob sie Deutsch und Englisch aktivieren soll und kann dann im Anschluss auf Anfragen in beiden Sprachen reagieren, ohne dass man, wie ansonsten erforderlich war, die Sprachauswahl in den Einstellungen ändert.Neue Funktionen bekommt Alexa damit zwar nicht, es ist aber ein interessantes Feature. Ob auch weitere Sprach-Kombinationen geplant sind, ist nicht bekannt. Das Feature ist vor allem in zweisprachigen Haushalten ein echtes Plus. Alexa antwortet dann immer gleich in der Sprache, in der sie angesprochen wird. Nach einem Update kann man übrigens auch einfach per Sprachbefehl suchen: Die Anweisung "Alexa, suche nach einer Software-Aktualisierung" bringt das Update in Gang. Bisher haben nur die aktuelleren Generationen von Echo, Echo Show und Echo Dot das Update erhalten.