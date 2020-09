Samsung Galaxy S20 Fan Edition: Alle Infos & offizielle Bilder vorab

Das Samsung Galaxy S20 Fan Edition steht in den Startlöchern und soll mit einer sehr ordentlichen Ausstattung zu einem wohl relativ gün­stigen Preis sowie einer bunten Farbauswahl der S20-Serie noch einmal einen Schub geben. Wir haben jetzt alle Details & Bilder vorab vorliegen.

Galaxy S20 FE: 4G-Version mit Exynos, 5G-Version mit Snapdragon

Flaches 120-Hertz-Display auf SuperAMOLED-Basis

Neuer, großer Haupt-Kamerasensor und optischer Bildstabilisator

Matte Rückseite lässt auf richtige Materialwahl hoffen

Technische Daten zum Samsung Galaxy S20 FE (5G) Betriebssystem Android 10, OneUI 2.x Display 6,5 Zoll, 2400 x 1080 Pixel (20:9), Super AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 3, 407 ppi, Prozessor 5G-Variante: Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 + 3x 2,42 + 4x 1,8 GHz, Kryo 585, 7-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit)

4G-Variante: Samsung Exynos 990 (2x 2,73 + 2x 2,50 + 4x 2,0 GHz, LPDDR5 RAM, 7nm EUV, Dual-Core NPU) Speicher 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB UFS 3.1 Sensoren Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Magnetsensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, virtueller Näherungssensor SIM-Karten Nano-SIM (4FF), eSim Hauptkamera Triple-Cam, 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1,8, 79°, 1/1.76", 1.8 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2,2, 123°, 1/3.0", 1.12 µm, FF) + 8 MP (Teleobjektiv, f/2,0, 33°, 1/4.5", 1 µm, OIS, AF) Frontkamera 32 MP (f/2,0, 81°, 0.8 µm, 1/2.74", Autofokus) Kamerafunktionen Optischer Zoom 3-fach, Autofokus (PDAF), Gesichtserkennung, optischer Bildstabilisator, Videoauflösung 8K UHD, 4K UHD, Full-HD, HD, Videoaufnahme UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 24 fps Besonderheiten IP68, Wireless PowerShare, Fingerabdruckleser unter dem Display Verbindungen 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (optional), NFC, Bluetooth 5.0, USB Typ C, WiFi 6 Akku 4500 mAh, Lithium-Polymer, Wireless Charging, 15W Netzteil Farben Weiß, Blau, Orange, Lavendel, Grün, Rot Maße 74,5 x 159,8 x 8,4 mm Gewicht 190 Gramm

Samsung

Samsung legt nach dem S10 Lite aus dem letzten Jahr in Kürze mit dem Galaxy S20 Fan Edition (FE) wieder eine zusätzliche Variante seiner Flaggschiff-Smartphones aus dem Frühjahr nach. Das Galaxy S20 FE ist offenbar sogar besser ausgestattet als das normale Note 20, wie aus uns vorliegenden technischen Daten hervorgeht.Das Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) wird, anders als die "normalen" S20-Modelle von Anfang des Jahres, in Deutschland auch in einer Version mit dem Qualcomm Snapdragon 865 Octacore-SoC zu haben sein. Dies gilt allerdings nur für die 5G-fähige Ausgabe . Wer das ebenfalls geplante 4G-Modell wählt, muss mit dem ungeliebten Samsung Exynos 990 Octacore-Chip auskommen, der immer wieder wegen mangelnder Performance und Effizienz kritisiert wird.Damit ist das S20 FE anders als seine Schwestermodelle aus der S20-Serie in Europa auch mit dem Qualcomm-Chip zu haben, den Samsung sonst nur in den USA und einigen wenigen anderen Regionen anbietet. Allerdings zahlt man dafür eben auch drauf. Der Arbeitsspeicher ist zumindest in Europa immer sechs Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher 128 Gigabyte fasst.Abgesehen von der verwendeten Plattform unterscheiden sich das Galaxy S20 FE 4G und Galaxy S20 FE 5G nicht. Es wird immer ein flaches 6,5-Zoll-Display auf SuperAMOLED-Basis mit einem relativ kleinen Loch für die Frontkamera verbaut, das mit 2400 x 1080 Pixeln eine gestreckte Full-HD-Auflösung bietet. Es erreicht damit eine Pixeldichte von 407 PPI, die keineswegs überragend, aber für die meisten Anwender sicherlich vollkommen ausreichend ist.Das Display des Galaxy S20 FE hat einen großen Vorteil gegenüber dem vermutlich sogar teureren Galaxy Note 20 Standard-Modell. Während das günstigere der beiden neuen Note-Geräte nur mit maximal 60 Hertz arbeitet, erreicht das S20FE sogar eine maximale Bildwiederholrate von satten 120 Hertz. Dies sorgt für eine flüssigere Darstellung von bewegten Inhalten wie etwa Spielen oder dem Scrollen durch Web-Content.Um Kosten zu sparen, hat Samsung dem Panel beim Galaxy S20 FE übrigens "nur" eine Abdeckung aus Gorilla Glass 3 spendiert. Das Panel verzichtet auf seitlich nach hinten gewölbte Ränder und ist insgesamt auf dem Niveau des Galaxy S20 Plus angesiedelt. Der Fingerabdruckleser sitzt hier wieder direkt unter der Display-Oberfläche, wobei noch offen ist, ob es sich wieder um einen Ultraschall-Sensor handelt oder die klassische, optische Variante zum Einsatz kommt.Bei den Kameras setzt Samsung im Galaxy S20 Fan Edition auf eine Triple-Cam-Konfiguration aus einem 12-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera mit f/1.8-Blende und einer Pixelkantenlänge von beeindruckenden 1,8 Mikrometern. Die Hauptkamera entspricht offensichtlich der, die auch im regulären Note 20 verbaut ist, verfügt sie doch über Dual Phase Detection Autofokus und einen optischen Bildstabilisator.Die Weitwinkelkamera des S20 FE löst ebenfalls mit 12 Megapixeln auf und bietet ein 123 Grad breites Sichtfeld sowie eine f/2.2-Blende. Die Pixelkantenlänge des mit festem Fokus arbeitenden Sensors wird mit 1,12 Mikrometern angegeben. Hinzu kommt auch noch eine Zoom-Kamera mit dreifacher Vergrößerung, die mit acht Megapixel arbeitet und eine f/2.0-Blende hat.Dieser Sensor hat eine Pixelkantenlänge von einem Mikrometer und hat neben Autofokus ebenfalls einen optischen Bildstabilisator. Die Frontkamera arbeitet mit stattlichen 32 Megapixeln und sitzt in einem vergleichsweise wohl sehr kleinen Loch direkt unter dem oberen Bildschirmrand. Die maximale Blendengröße wird mit f/2.0 angegeben. Dank der leistungsstarken Bildprozessoren der SoCs von Samsung und Qualcomm kann man mit dem Galaxy S20 FE auch 8K- und 4K-Videos anfertigen.Zur Ausstattung des S20 FE gehören unter anderem auch noch WiFi 6, Bluetooth 5.0, NFC und Wireless Charging inklusive Reverse-Charging. Es gibt zwei Stereolautsprecher mit Optimierung durch AKG und einen Metallrahmen. Wir wissen allerdings nicht, ob Samsung hier nicht doch wieder auf eine Rückseite aus "Glasstic" setzt, also statt Glas Kunststoff verwendet. Allerdings deutet die matte Optik der Rückseiten auf Glas als Material hin. Immerhin ist das S20 FE immer auch IP68-zertifiziert und somit als wasser- und staubdicht eingestuft.Der Akku fällt mit 4500mAh in beiden Varianten ausreichend groß aus und entspricht somit dem, was man vom Galaxy S20+ kennt. Er kann mittels einem entsprechenden Netzteil über den USB Typ-C-Port auch schnell geladen werden, allerdings legt Samsung in Europa nur einen 15-Watt-Adapter bei. Das Galaxy S20 FE ist 8,4 Millimeter dick und bringt 190 Gramm auf die Waage.Um ein möglichst breites Publikum anzusprechen, wird das Samsung Galaxy S20 Fan Edition von Anfang an in einer für Samsung jüngst eher untypischen, extrem breiten Farbpalette angeboten. Dazu gehören neben Klassikern wie Weiß und Blau auch Modelle in Orange, Lavendel, Grün und Rot. Die Verfügbarkeit der Farbvarianten kann je nach Modell unterschiedlich sein, so dass zum Beispiel die Ausgabe im dunklen "Navy Blue" nur als 5G-Modell erhältlich sein könnte.Zum Preis und der Verfügbarkeit des mit Android 10 und der Samsung One UI 2.x ausgerüsteten Samsung Galaxy S20 FE liegen uns noch keine offiziellen Angaben vor. Aktuell wird mit einer Einführung gegen Ende September bzw. Anfang Oktober 2020 gerechnet.