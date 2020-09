Netflix, Amazon und Disney+: Die besten Serien und Filme der Woche

Der Herbst beginnt kalendarisch diese Woche, von den Temperaturen her gewährt er uns noch einen letzten Aufschub. Gegen Ende der Woche wird es dann kühler und es beginnt die Zeit des Jahres, die man am besten zu Hause vor Netflix und Co. verbringt.

Starke Frauen und Männer, die sich in die Fresse hauen

A Love Song for Latasha ab 21. September

Chico Bon Bon: Der Affe mit dem Werkzeuggürtel: Staffel 3 ab 22. September

Mighty Express - Superschnelle Zugfreunde ab 22. September

The Playbook ab 22. September

Enola Holmes ab 23. September

The Chef Show: Staffel 2 ab 24. September

The School Nurse Files ab 25. September

Sneakerheads ab 25. September

Country-Ish ab 25. September

Rohwedder - Einigkeit und Mord und Freiheit ab 25. September

Les Misérables ab 23. September

Jonas Kaufmann - Ein Weltstar ganz privat ab 23. September

Maria Stuart, Königin von Schottland ab 23. September

Creed ab 24. September

Creed II: Rocky‘s Legacy ab 24. September

Deutschland89 ab 25. September

Fernando ab 25. September

I See You - Das Böse ist näher als du denkst ab 27. September

Rio ab 25. September

Rio 2 - Dschungelfieber ab 25. September

Der geheime Club der zweitgeborenen Royals ab 25. September

Die Magie von Disneys Animal Kingdom ab 25. September

Im Reich der Präriehunde (Staffel 1) ab 25. September

Violetta (Staffel 3) ab 25. September

Das bedeutet, dass schön langsam auch die Anzahl der interessanten Neustarts wächst und man auf Netflix, Disney+ und/oder Amazon Prime Video Woche für Woche eine neue spannende Serie oder Film-Eigenproduktion findet. So viel vorweg: Bei den Streaming-Portalen ist der Herbst noch nicht ganz angekommen.Das bedeutet aber auch nicht, dass man nichts Interessantes zu sehen bekommt. Highlight der Woche ist sicherlich Enola Holmes, eine Neuinterpretation des klassischen Stoffes des größten Detektivs aller Zeiten. Denn in dem Film mit Millie Bobby Brown ("Stranger Things") und "Super-Witcher" Henry Cavill in den Hauptrollen steht Sherlock Holmes' kleine Schwester im Mittelpunkt, sie macht sich auf die Suche nach ihrer verschwundenen Mutter.Auf dem realen Boden der Tatsachen beruht hingegen die Sport-Doku The Playbook. Hier werden fünf Erfolgs-Coaches und -Trainerinnen porträtiert, darunter Los Doc Rivers von den Angeles Clippers sowie José Mourinho, der derzeit bei Tottenham Hotspur tätig ist.Bei Amazon Prime werden diese Woche vor allem Freunde von historischen Stoffen fündig, denn mit Les Misérables und "Maria Stuart, Königin von Schottland" starten gleich zwei Filme, die man früher mit Kostümschinken umschrieben hätte. Doch auch bei Amazon geht es sportlich zu, und zwar bei den beiden Creed-Filmen (ja, der von Rocky) sowie der Doku Fernando über Rennfahrer Fernando Alonso.Bei Disney stehen wie so oft jugend- und familienkompatible Inhalte auf den Programm, darunter Der geheime Club der zweitgeborenen Royals und Violetta. Animationsfans kommen bei Rio und Rio 2 - Dschungelfieber auf ihre Kosten.