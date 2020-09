Netflix, Prime Video und Disney+: Film- und Serien-Starts der Woche

Die letzte Septemberwoche und die erste des Oktobers markieren gefühlt den Herbstbeginn, denn vielerorts ist es kühl und regnerisch. Das ist also das perfekte Setting, um sich zu Hause vor dem TV und dem Streaming-Dienst seiner Wahl einzukuscheln. Wir verraten, was neu ist.

Kiffen und Musikmachen

Explained: US-Wahlen ab 28. September

Lommbock ab 29. September

Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia ab 29. September

American Murder: Die Bilderbuchfamilie ab 30. September

Guten Morgen, Verônica ab 1. Oktober

Pasal Kau! ab 1. Oktober

Carmen Sandiego: Staffel 3 ab 1. Oktober

Eine lausige Hexe: Stattel 4 ab 1. Oktober

Song Exploder ab 2. Oktober

Emily in Paris ab 2. Oktober

To the Lake ab 2. Oktober

Ernste Männer ab 2. Oktober

Vampires vs. the Bronx ab 2. Oktober

Il legame - Die Bindung ab 2. Oktober

Das machst du schon ab 2. Oktober

Òlòtūré ab 2. Oktober

Dick Johnson ist tot ab 2. Oktober

Tut Tut Cory Flitzer: Halloween ab 2. Oktober

David Attenborough: Mein Leben auf unserem Planeten ab 4. Oktober

Doom Patrol - Staffel 2 ab 28. September

Shooter - Staffel 3 ab 30. September

Countdown ab 30. September

Kartoffelsalat 3: Das Musical ab 30. September

Die Kunst der Nächstenliebe ab 30. September

Once Upon a Time (Staffel 3-7) ab 2. Oktober

Auf immer und ewig ab 2. Oktober

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

In der Nacht auf Mittwoch geht der US-amerikanische Wahlkampf in seinen Endspurt, denn es wird das erste TV-Duell zwischen Präsident Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden geben. Am 3. November wird dann gewählt und bekanntlich hat das US-amerikanischen Wahlsystem seine Eigenheiten. Wer sich im Vorfeld informieren will, wie alles funktioniert und welche Probleme es gibt, der findet auf Netflix eine dreiteilige Miniserie namens Explained: US-Wahlen zum Thema.Wer die US-Wahlen schon jetzt satt hat und sich geistig etwas, nun, "resetten" will, der kann sich etwas bei Asia-Lieferdienst Lommbock bestellen. Die "grüne" Filmkomödie mit Moritz Bleibtreu ist ab morgen auf Netflix zu sehen. Musikfans kommen vor allem in Song Exploder auf ihre Kosten, die Doku basiert auf dem gleichnamigen Podcast, in dem Musiker und Kreative über den Entstehungsprozess ihrer Werke sprechen.Highlight auf Prime Video ist die zweite Staffel von Doom Patrol, die etwas anderen Superhelden sind ab heute mit neuen Abenteuern auf Amazon zu sehen. Die Thriller-Serie Shooter geht hingegen in ihre dritte Staffel.Auf Disney+ ist das Angebot an Neustarts diese Wochen indes besonders mager, es gibt lediglich die Staffeln drei bis sieben von Once Upon a Time und die Märchen-Verfilmung Auf immer und ewig.