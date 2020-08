Watch Free: Netflix startet mit kostenlosen Serien und Filmen für alle

Netflix startet jetzt auch in Deutschland mit einer Auswahl an Serien und Filmen durch, die man Interessenten vorab kostenlos anbietet. Für das Gratis-Streaming von Stranger Things, Bird Box, Unser Planet und Co. wird nicht einmal ein Netflix-Account vorausgesetzt.

Zehn Filme und Serien-Episoden können gratis gestreamt werden

Nachdem sich der weltweit größte Video-Streaming-Dienst Netflix von seinem kostenlosen Probemonat verabschiedet hat, versucht man Interessenten jetzt auf anderem Weg von einem Abonnement zu überzeugen. Dafür rollt die Plattform die so genannte "Watch Free"-Kategorie ab sofort global aus, sodass auch in Deutschland eine Handvoll Filme und die ersten Folgen diverser Netflix-Serien gratis zur Verfügung stehen. Derzeit können insgesamt zehn Blockbuster beziehungsweise Episoden ganz ohne Registrierung gestreamt werden.Zu den kostenlos verfügbaren Filmen gehören derzeit die Originals Murder Mystery mit Adam Sandler und Jennifer Aniston, Bird Box mit Sandra Bullock und John Malkovich sowie Die zwei Päpste mit Jonathan Pryce und Anthony Hopkins. In Hinsicht auf Gratis-Serien versucht Netflix mit Episoden von Stranger Things, Elite, The Boss Baby, When They See Us, Liebe macht blind, Unser Planet sowie Grace and Frankie zu überzeugen. Anstelle von weiteren Folgen schlägt Netflix im Anschluss an den Stream die Anmeldung für eine Mitgliedschaft vor.Einen Probemonat oder anfänglichen Rabatt auf das Abonnement sucht man weiterhin ver­ge­bens. Hierzulande werden regulär 7,99 Euro (Basis), 11,99 Euro (Standard HD) oder 15,99 Euro (Premium Ultra-HD) pro Monat fällig. Die Mitgliedschaften unterscheiden sich nicht nur bei der Streaming-Qualität und -Auflösung, sondern begrenzen jeweils auch die Anzahl der möglichen Geräte, die das Netflix-Abo gleichzeitig verwenden können. Erst ab dem Standard-Tarif ist das Streaming und Herunterladen von Filmen und Serien auf mehr als einem Gerät gestattet. Im Premium-Tarif sind hingegen vier parallele Streams möglich.Bisher ist nicht bekannt, ob Netflix die "Watch Free"-Kategorie in Deutschland nur als Test­bal­lon startet oder ob man hier eine dauerhafte Lösung in Betracht zieht. Ebenso ist un­klar, ob und in welcher Frequenz die kostenlosen Filme und Serien wechseln.