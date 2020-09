Filme & Serien: Neustarts der Woche bei Netflix, Amazon & Disney+

In dieser Woche stellen die drei Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ ihren Abonnenten mehr als 20 neue Filme und Serien zum Streamen und Herunterladen bereit. Unsere kompakte Über­sicht zeigt euch alle Neuvorstellungen der nächsten sieben Tage.

15 Jahre alte Filme und Bryan Cranston müssen es richten

Mein Lehrer, der Krake ab 7. September

Sternenstreif: Staffel 2 ab 8. September

Das Dilemma mit den sozialen Medien ab 9. September

La Línea ab 9. September

Mignonnes ab 9. September

Corazón loco - verrücktes Herz ab 9. September

The Home Edit: Jetzt wird aufgeräumt ab 9. September

Atiye: Die Gabe - Staffel 2 ab 10. September

Julie and the Phantoms ab 10. September

Geheime Welt Idhún ab 10. September

The Babysitter: Killer Queen ab 10. September

The Duchess ab 11. September

Die Diva ab 11. September

Family Business: Staffel 2 ab 11. September

Papa gesucht ab 11. September

Pets United ab 11. September

Mr. & Mrs. Smith ab 08. September

Freies Land ab 10. September

Amundsen - Wettlauf zum Südpol ab 11. September

Der einzig wahre Ivan ab 11. September

Verlorene Schätze der Maya (Staffel 1) ab 11. September

Neue Serien und Filme im Überblick

Wer in der Woche vom 7. bis 13. September auf den bekannten Streaming-Plattformen nach echten Highlights sucht, wird wahrscheinlich nur selten fündig. Zwar nimmt allein Netflix 16 Filme und Serien neu in sein Programm auf, doch echte Blockbuster sucht man vergebens. Mit dabei sind Serien wie The Duchess, Family Business und die Doku-Reihe The Home Edit. In Hinsicht auf neue Filme treffen wir auf The Babysitter: Killer Queen, Papa ge­sucht und den im Netz oft kritisierten Streifen Mignonnes. Interessanter waren die Neustarts der letzten Woche: Away, Captain Phillips, Logan Lucky und Freaks sind durchaus sehenswert.Abonnenten von Amazon Prime Video und Disney+ gehen auch vergleichsweise leer aus. In den nächsten Tagen starten hier lediglich fünf neue Filme und Serien, wobei Mr. & Mrs. Smith mit Brad Pitt und Angelina Jolie aus dem Jahr 2005 das "Highlight" darstellt. Weiterhin geht mit Der einzige wahre Ivan ein neuer Disney-Film an den Start, der mit CGI-Effekten das Le­ben eines Silberrücken-Gorillas und seinen ebenso tierischen Freunden in der vor­städ­ti­schen Shopping-Mall behandelt. Mit dabei sind unter anderem Bryan Cranston (Breaking Bad) und die Originalstimmen von Angelina Jolie, Sam Rockwell, Helen Mirren und Co.