Netflix, Amazon und Disney+: Die Film- und Serien-Starts der Woche

Der Sommer feiert diese Woche in vielen Teilen des deutschsprachigen Raumes ein Comeback oder gibt besser gesagt seine Abschieds­vor­stel­lung. Wer seine Freizeit dennoch lieber auf der Couch verbringt, der fin­det auch diese Woche einige interessante Neustarts.

Mit Oberschwester Mildred Ratched zum Kuckucksnest

Die Geschichte des Tacos: Ausgabe 2 ab 15. September

Eingefroren: Hoffnung auf ein zweites Leben ab 15. September

Izzy und die Koalas ab 15. September

Michael McIntyre: Showman ab 15. September

Baby: Staffel 3 ab 16. September

Der letzte Flug der Challenger ab 16. September

MeatEater: Staffel 9 ab 16. September

Zeichen: Staffel 2 ab 16. September

Criminal: Vereinigtes Königreich: Staffel 2 ab 16. September

Sing On! USA ab 16. September

Der Sanitäter ab 16. September

The Devil All The Time ab 16. September

Dragon's Dogma ab 17. September

Das letzte Wort ab 17. September

Ratched ab 18. September

American Barbecue Showdown ab 18. September

Jurassic World: Neue Abenteuer ab 18. September

Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater: Staffel 4 ab 18. September

Königin ab 14. September

The Guilty ab 15. September

Tschick ab 15. September

Vom Gießen des Zitronenbaums ab 16. September

The Wrestler ab 17. September

All In: The Fight for Democracy (OV/OmU) ab 18. September

Siren - Staffel 1 ab 18. September

Einsam zweisam ab 19. September

Big ab 18. September

Once Upon a Time - Es war einmal ... ab 18. September

Kim Possible - Der Film ab 18. September

Soy Luna (Staffel 2 & 3) ab 18. September

Wildes Skandinavien (Staffel 1) ab 18. September

Neue Serien und Filme im Überblick

Wie üblich bietet Netflix die meisten neuen Serien und Filme, 18 Stück sind es diese Woche. Aktuell dominieren die Dokumentationen. Wir freuen uns besonders auf die vierteilige Doku­serie "Der letzte Flug der Challenger", die ab 16. September die Raumfahrtkatastrophe im Jahr 1986 nachzeichnet und in der Ingenieure, Verantwortliche und die Familien der getöteten Besatzung zu Wort kommen.Anime-Fans kommen sicherlich bei Dragon's Dogma auf ihre Kosten (ab 17. September), dieser Name dürfte Spielefans ein Begriff sein. Animiert geht es auch bei Jurassic World: Neue Abenteuer, bei der Serie dürften vor allem jüngere Dino-Fans auf ihre Kosten kommen. Nicht jugendfrei geht es hingegen im Psychodrama Ratched zu: Die Serie greift eine Figur aus dem Roman und Film "Einer flog über das Kuckucksnest" auf, nämlich die macht­be­ses­­sene Oberschwester Mildred Ratched, zu sehen ist das bitterböse Psychodrama ab dem 18. September.Auch Amazon schickt neue Inhalte ins Rennen, allen voran Fatih Akins gelungene Verfilmung von Tschick, das auf dem gleichnamigen Romans von Wolfgang Herrndorf basiert, dieser Film ist ab morgen zu sehen. Highlight für Cineasten ist wohl The Wrestler (ab 17. September) mit Mickey Rourke als abgehalfterter Wrestler Robin Ramzinski. Disney+ schaltet ab 18. September die (Urban-)Fantasy-Serie "Once Upon a Time - Es war einmal..." frei, zeitlosen Komödienspaß gibt es beim Tom-Hanks-Klassiker Big.