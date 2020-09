South Park widmet sich Covid-19 in einem einstündigen Special

Corona beschäftigt uns bereits das ganze Jahr 2020 und seit rund sechs Monaten sind auch bei uns alle mit Lockdowns und sonstigen Ein­schrän­kungen betroffen. Es gibt kaum einen Lebensbereich, auf den das keine Auswirkungen hat. Doch nicht alles an der Pandemie ist schlecht.

Das Coronavirus bzw. Covid-19 ist natürlich alles andere als lustig, doch in schwierigen Zeiten gibt es vor allem ein Mittel, um mit Krisen besser zurechtzukommen: Humor. Und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen kommentiert kaum eine Sendung so gut (und böse) wie South Park. Und Fans der Animationsserie von Trey Parker und Matt Stone bekommen demnächst eine einstündige Special-Episode, die sich der Pandemie widmet.Der Sender Comedy Central hat dazu auch einen kurzen Trailer veröffentlicht. Darin kündigt Randy Marsh ein "Pandemie-Special" an, ob das mit seinem Gras-Geschäft zu tun hat, ist nicht klar (aber wahrscheinlich), jedenfalls will Stans Vater offensichtlich von der Krise profitieren.Cartman macht sich hingegen Sorgen, dass er zurück in die Sklaverei (lies: Schule) muss, Kyle hingegen ist in Panik, dass Cartman eine Virenschleuder sein könnte. Doch auch die South-Park-Kids müssen letztlich zurück zur Schulbank, diese ist aber in Coronazeiten nicht normal, sondern von Plexiglas umgeben, auch Masken dürfen nicht fehlen (Cartman glänzt übrigens durch Abwesenheit).Das South Park-Special ist, wie die Pandemie selbst, etwas alles andere als Alltägliches: Denn in der 23-jährigen Geschichte der Serie hat es noch kein einziges Mal ein einstündiges Special gegeben (nur mehrteilige Episoden).In den USA wird "The Pandemic Special" am 30. September 2020 erstmals ausgestrahlt. Wann die deutsche Version vorliegen wird, ist nicht bekannt. In der Regel liegen zwischen US-Ausstrahlung und Deutschland-Premiere drei bis vier Monate, es wäre aber denkbar bzw. ist zu hoffen, dass es im Fall der Pandemie-Sonderfolge etwas schneller geht - möglicherweise sogar am Tag der US-Ausstrahlung, denn auf der deutschen Seite ist die Folge schon angelegt.