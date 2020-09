Samsung Unpacked: Nächste große Smartphone-Enthüllung in Sicht

Der Termin für das nächste Samsung Unpacked-Event steht fest. Am 23. September präsentiert der südkoreanische Konzern neue Android-Smart­phones. Das lang erwartete Galaxy S20 FE dürfte als "Fan Edition" und günstige Lite-Alternative im Mittelpunkt der Keynote stehen.

Galaxy S20 FE: Satte Leistung und knallbunte Farben der "Fan Edition"

Technische Daten zum Samsung Galaxy S20 FE (5G) Betriebssystem Android 10, OneUI 2.x Display 6,5 Zoll, 2400 x 1080 Pixel (20:9), Super AMOLED, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 3, 407 ppi, Prozessor 5G-Variante: Qualcomm Snapdragon 865 (1x 2,84 + 3x 2,42 + 4x 1,8 GHz, Kryo 585, 7-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit)

4G-Variante: Samsung Exynos 990 (2x 2,73 + 2x 2,50 + 4x 2,0 GHz, LPDDR5 RAM, 7nm EUV, Dual-Core NPU) Speicher 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB UFS 3.1 Sensoren Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyroskop, Magnetsensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, virtueller Näherungssensor SIM-Karten Nano-SIM (4FF), eSim Hauptkamera Triple-Cam, 12 MP (Weitwinkelobjektiv, f/1,8, 79°, 1/1.76", 1.8 µm, OIS, 2PD) + 12 MP (Ultra-Weitwinkelobjektiv, f/2,2, 123°, 1/3.0", 1.12 µm, FF) + 8 MP (Teleobjektiv, f/2,0, 33°, 1/4.5", 1 µm, OIS, AF) Frontkamera 32 MP (f/2,0, 81°, 0.8 µm, 1/2.74", Autofokus) Kamerafunktionen Optischer Zoom 3-fach, Autofokus (PDAF), Gesichtserkennung, optischer Bildstabilisator, Videoauflösung 4K UHD, Full-HD, HD, Videoaufnahme UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @ 24 fps Besonderheiten IP68, Wireless PowerShare, Fingerabdruckleser unter dem Display Verbindungen 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G (optional), NFC, Bluetooth 5.0, USB Typ C, WiFi 6 Akku 4500 mAh, Lithium-Polymer, Wireless Charging, 15W Netzteil Farben Weiß, Blau, Orange, Lavendel, Grün, Rot Maße 74,5 x 159,8 x 8,4 mm Gewicht 190 Gramm

Unter dem Motto "Unpacked for Every Fan" kündigt Samsung seine nächste Smartphone-Präsentation an, die am 23. September (Mittwoch) um 16 Uhr deutscher Zeit per Livestream übertragen wird. Auf dieser wird unter anderem das Samsung Galaxy S20 FE erwartet, zu dem uns bereits vorab nahezu sämtliche Informationen und Bilder vorliegen. Die leis­tungs­star­ke Lite-Variante des im Frühjahr gestarteten Galaxy S20 bringt seit langer Zeit die von technikbegeisterten Nutzern vermissten Qualcomm-Chips nach Europa zurück. Ob das Sam­sung Galaxy Unpacked-Event weitere Produkte hervorbringt, bleibt abzuwarten.Das neue Samsung Galaxy S20 FE setzt auf ein 6,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Wer sich für die 5G-Variante des Smartphones entscheidet, wird auf den Qualcomm Snapdragon 865 mit einer Taktrate von bis zu 2,84 GHz auf acht Rechenkernen treffen. Das 4G-Modell der Galaxy S20 Fan Edition muss hingegen mit dem hauseigenen Samsung Exynos 990 aus­kom­men. Beiden Geräten werden sechs Gigabyte Arbeitsspeicher (RAM) und ein UFS-3.1-Spei­cher mit einer Kapazität von 128 Gigabyte zur Seite gestellt. Das uns vorliegende Datenblatt zeigt dabei keine Möglichkeit der Speichererweiterung via MicroSD-Karte.In Hinsicht auf die Kameras zeigt das Samsung Galaxy S20 FE eine drei Sensoren mit ma­xi­mal 12 Megapixeln samt Ultraweitwinkel- und Te­le­ob­jek­tiv. Die Frontkamera wird mit 32 Me­ga­pi­xeln ausgestattet. Ebenso mit an Bord sind ein Fin­ger­ab­druck­sen­sor unter dem Display und Anschlüsse sowie Funkverbindungen wie USB-C, Bluetooth 5.0, NFC und Wi-Fi 6 (WLAN-ax). Die 8,4 Millimeter hohen und 190 Gramm schweren Smart­phones werden zudem einen 4500-mAh-Akku beherbergen und in den Farben Weiß, Blau, Orange, Lavendel, Grün und Rot erscheinen. Konkrete Preis und die Verfügbarkeit in Deutschland sind bisher nicht bekannt.