Personalausweis auf Samsung S20: eID-App-Test startet Februar 2021

Es gibt neue Informationen zu den Plänen, das deutsche Smartphone-Nutzer ihren Personalausweis in digitaler Form auf dem Handy speichern können. Aus einer Anfrage an den Bundestag geht hervor, dass die ersten Tests ab Februar 2021 laufen werden.

Download der App ab Juni 2021 geplant

Das geht aus einem Beitrag in Caschys Blog hervor . Bisher hatte man nach der Ankündigung, das Samsung als erster Partner für das Projekt bereitsteht und die Möglichkeit für den Personalausweis in digitaler Form für die Galaxy S20-Serie starten will, doch recht wenig gehört. Nun gibt es aber ein paar weiterführende Informationen - allerdings werden sich potentielle Interessierte für die Funktion noch weiterhin gedulden müssen.In der Antwort auf eine Anfrage an den Bundestag (PDF) heißt es nun unter anderem zu dem Projekt: "Das Förderprojekt Optimos läuft im November 2020 aus. Nach derzeitiger Planung soll am 1. Februar 2021 der Prototyp einer Smartphone-App lauffähig sein, mit dem ein Test-Login Nutzerkonto und der Zugang zu E-Government/ Onlinezugangsgesetz (OZG)-Anwendung im Testbetrieb möglich ist. Ab dem 1. Juni 2021 soll der Download der App möglich sein." Demnach würde der Betatest also in rund fünf Monaten starten und die Freigabe dann schon zum Juni 2021 erfolgen. Wie weit das Projekt dabei im Grunde heute schon tatsächlich ist, ist aber weiterhin unbekannt.Samsung hatte dabei laut unserem ursprünglichen Bericht zu dem Handy-Perso bereits im Juli diesen Jahres bestätigt, gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der In­for­ma­tions­tech­nik (BSI), der Bundesdruckerei sowie der Deutsche Telekom Security an der Um­set­zung zu arbeiten. Damals hieß es allerdings, dass die Funktionalität noch in diesem Jahr an alle Partner (also auch an Samsung) bereitgestellt werden sollte, sobald von Seiten der Behörden die zu­grun­de­lie­gen­de mobile eID-Lösung in Deutschland verfügbar ist. Danach könnte man erst weiter planen - und das scheint nun der Fall zu sein.