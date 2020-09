Sid Meier über Civilization: "Könnte es heute wohl nicht mehr machen"

Die Civilization-Reihe ist eine der bekanntesten Spielemarken und bis heute trägt sie die Namen ihres Erfinders im Titel: Sid Meier. Mit der Entwicklung hat der 66-Jährige Game-Designer schon lange nichts mehr zu tun, in seinem neuen Buch kommt das Thema aber ausführlich vor.

Gegen den Zeitgeist

Firaxis Games

Sid Meier ist ein Name, der wohl jedem Rundenstrategiefan ein Begriff ist, ja mehr als das. Er hat nicht nur Civili­zation erschaffen, sondern auch noch weitere Genreklassiker wie Silent Service, Pirates! und Railroad Tycoon. Das Spiel, bei dem man eine Zivilisation von der Stein- bis in die Neuzeit managen muss, ist aber natürlich das mit Abstand wichtigste seiner Karriere.Im Gespräch mit der Zeitung Independent sagte Meier aber, dass er ein Spiel wie Civili­zation heute nicht mehr machen könnte, da es nicht mehr dem Zeitgeist entspricht: "Ich bin mir nicht einmal sicher, dass ich selbst es spielen würde", sagte Meier. "Es verlangt viel vom Spieler ab und es dauert eine Weile, bis man den Dreh raushat. Man muss es einmal durch­spielen, um zu verstehen, was los ist. Man muss bereit sein, Zeit damit zu verbringen, und diese haben die meisten Spieler heutzutage nicht mehr."Meier meint, dass Civ zur "perfekten Zeit" herausgekommen sei: "Der PC ist leistungsstark genug geworden, dass wir es machen konnten, aber wir wurden nicht mit so vielen Mög­lich­kei­ten überfordert. Wenn Civ zwei Jahre zuvor erschaffen worden wäre, hätten wir nur vier Farben gehabt und das Spiel wäre viel 'flacher' geworden.""Sid Meier's Memoir!" (das Rufzeichen ist natürlich Absicht) ist seit gestern - bisher nur auf Englisch - verfügbar und erzählt von den Frühzeiten des Gaming. Es ist die Ursprungsgeschichte der Branche, das Buch ist vor allem auch jenen zu empfehlen, die bereits in einer Zeit aufgewachsen sind, in der Games allgegenwärtig waren und sind.