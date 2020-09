Sid Meier über Civ-Mythos: Gandhis Atombomben waren kein Bug

Es ist wohl eines der größten Mythen der Spielegeschichte, nämlich der Umstand, dass der Erfinder des passiven Widerstands, Mahatma Gandhi, im Strategie-Klassiker Civilization ein Atombomben-werfender Wahn­sinniger war. Doch wie Sid Meier nun verriet, war das kein Bug.

Kein Fehler

1991 erschien der erste Teil des Strategieklassikers Civilization und bot ein damals neues Spielkonzept, bei dem man eine von insgesamt 15 Nationen und Völkern durch die gesamte Menschheitsgeschichte führte. Zu den spielbaren Zivilisationen zählte auch Indien, das wurde natürlich von Mahatma Gandhi angeführt. Und damals mussten viele in der Neuzeit eine Überraschung erleben, nämlich nukleare Angriffe von ausgerechnet jenem Mann, der wie kaum eine andere Persönlichkeit der Geschichte für Friedfertigkeit steht: Mahatma Gandhi.Das Thema Gandhi und die Atombombe kommt auch in der neuen Autobiografie "Sid Meier's Memoir!" des Erschaffers des Spiels zur Sprache und der heute 66-Jährige räumt dabei mit dem Mythos auf, dass das alles nur ein Bug war und Gandhi eigentlich die Finger von Nuklearwaffen lassen sollte (via Kotaku ).Denn lange Zeit nahmen die Civilization-Fans an, dass ein Overflow-Error schuld dafür war, dass Gandhi sich so bzw. zu aggressiv verhält. Doch nun hat Sid Meier klargestellt, dass dem Verhalten des indischen Staatsführers kein Fehler zugrunde liegt, sondern dass das nur eine Frage der Wahrnehmung sei.Der Civ-Vater dazu: "Es ist wahr, dass Gandhi - irgendwann - Atomwaffen einsetzen würde, wenn Indien im Krieg war, genau wie jede andere Zivilisation im Spiel, doch das em­pfan­den die Spieler damals als seltsam. Der echte Abraham Lincoln hätte wahrscheinlich auch auf niemanden Nuklearwaffen ab­ge­worfen, aber die Idee war, dass jeder Anführer irgendwo eine Grenze zieht."Meier gibt allerdings zu, dass Gandhi den Spieler oftmals bedroht hat, weil er das Ziel verfolgt, Krieg zu vermeiden: "Abschreckung durch angedrohte Zerstörung war ein wirksamer Weg, dies zu erreichen", so Meier. Dazu kommt, dass Indien einen Forschungsfokus hatte und dadurch oftmals früher an Atomwaffen kam als andere Civs. Abschließend meint Meier:" Das Abfeuern von Atomwaffen durch Gandhi ist und war grundsätzlich lustig, egal wie selten es tatsächlich vorkommt."