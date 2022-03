Sid Meier: Spiele-Branche stellt Gewinn vor Gameplay - das ist fatal

Der legendäre Spiele-Entwickler Sid Meier ist anlässlich eines großen Jubiläums seiner wohl wichtigsten Schöpfung hart mit der Gaming-Industrie ins Gericht gegangen. Aus seiner Sicht kümmere sich die Branche viel zu stark um kurzfristige Gewinne.

Enorme Verschiebung

Freeciv - Quelloffener Civilization-Klon

Firaxis Games

"Die wirkliche Herausforderung und die wirkliche Chance besteht darin, den Fokus auf das Gameplay zu legen", sagt Meier anlässlich des 30. Jahrestages der Markteinführung des Spiels Civilisation gegenüber der BBC . "Das ist das Einzigartige, Besondere und Anziehende an Spielen als Form der Unterhaltung. Wenn wir das vergessen und uns für die Monetarisierung oder andere Dinge entscheiden, die nicht auf das Gameplay ausgerichtet sind, wenn wir anfangen, die Entwicklung großartiger Spiele zu vergessen und anfangen, Spiele als Vehikel oder Gelegenheit für etwas anderes zu betrachten, dann kommen wir ein bisschen vom Weg ab."Er dürfte damit vor allem auf die jüngste Entwicklung in der Gaming-Branche verweisen - auch wenn es nicht so deutlich ausgesprochen wird: Noch vor einigen Jahren wurde der größte Teil der Branchen-Einnahmen damit erreicht, dass Spiele aufgrund guter Bewertungen von Fachmagazinen und Nutzern das Interesse weckten und dann von einer großen Menge an Gamern gekauft wurden. Dieses Geschäftsmodell spielt heute aber eine untergeordnete Rolle.Im vergangenen Jahr wurden 79 Prozent der Einnahmen, die mit Spielen erwirtschaftet wurden, über In-App-Käufe realisiert. Das bedeutet, dass das eigentliche Gameplay nicht mehr auf maximalen Spielspaß ausgerichtet wird, sondern sich danach richtet, wie man die Nutzer am besten zu immer neuen Käufen verleitet. Das führte auch schon zu heftigen Protesten auf Seiten der Nutzer.Wenn sich die Spielefirmen weiter auf diese Art der Monetarisierung von Spielen konzentrieren, laufen sie Gefahr, ihre Publikum zu verlieren, so Meier. "Die Leute können erwarten, dass ein Spiel Spaß machen wird", führte der Altmeister aus. Es kann auch alles mögliche dazugetant werden, seien es mehr Filmsequenzen oder Monetarisierung - wenn aber der Kern mit einem guten Gameplay nicht vorhanden ist, werde es nicht funktionieren.