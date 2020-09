Doom wurde auf digitalem Schwangerschaftstest zum Laufen gebracht

Es ist mittlerweile zu einer kleinen Disziplin geworden, Spiele auf allen nur denkbaren Geräten mit Display zum Laufen zu bringen. Das betrifft vor allem zwei Games: The Elder Scrolls 5 Skyrim und Doom . Letzteres hat nun aber den sprichwörtlichen Vogel abgeschossen.

Zuerst nur ein Doom-Video - doch damit war nicht Schluss

Denn ein Nutzer hat den legendären 1993 erstmals erschienenen Shooter auf einem Gerät "zum Laufen" gebracht, das eher selten zum Spielen verwendet wird - auch wenn das Warten hier so spannend und nervenzerreißend ist wie in kaum einem anderen Fall. Denn wir sprechen hier von einem digitalen Schwangerschaftstest.Denn der für seine obskuren Hardware- und Software-Experimente bekannte Hacker Foone Turing hat es geschafft, Doom auf einem solchen an ein Fieberthermometer erinnernden digitalen Schwangerschaftstest auszuführen. @Foone veröffentlichte dazu am vergangenen Wochenende ein animiertes GIF, auf dem Doom auf dem Monochrom-Display (Auflösung: 128 x 32 Pixel) eines solchen Schwangerschaftstest zu sehen war. Allerdings betonte der Tüftler dabei, dass er hier lediglich ein Video des Doom-Gameplays anzuzeigen, direkt spielen konnte er den Shooter dabei nicht.Doch mittlerweile hat Foone auch noch dieses Kunststück zustande gebracht, wie er in einem bzw. mehreren Tweets zeigt. Man benötigt natürlich ein wenig Phantasie, um das "geschwängerte" Doom erkennen zu können. Doch spätestens dann, wenn man einen Imp in Nahaufnahme sieht, ist eindeutig zu erkennen, dass es sich tatsächlich um das legendäre id Software-Spiel handelt. Hierbei wurde allerdings in erster Linie das Display des Tests verwendet, die Berechnungen selbst laufen auf einer externen Hardware.Man kann und muss das Ganze als Kuriosum abtun, die Sache hat aber dennoch einen interessanten Aspekt: Denn die Doom-Sache zeigt, dass in einem banalen digitalen Schwangerschaftstest mittlerweile genug Rechenleistung steckt, um ein im Jahr 1993 technisch bahnbrechendes Spiel auszuführen.Foone Turing hat hierbei auch übrigens festgestellt, dass der digitale Schwangerschaftstests eigentlich ein "Schwindel" sind: Denn die Technik ist nur für die "Bekanntgabe" des Ergebnisses da, der eigentliche Test wird nach wie vor über einen Papierstreifen durchgeführt.