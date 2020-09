Neue iOS 14 Beta ist da, mit speziellem "Dark Mode-Wallpaper"

Apple hat eine neue Vorab-Version im öffentlichen Beta-Programm für iOS 14 veröffentlicht. Damit erhalten nun auch alle freiwilligen Tester die gleichen Features, die bereits Anfang der Woche für Entwickler heraus­kamen.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Starttermin im Herbst

Was über iPadOS & iOS 14 nicht gesagt wurde

Dazu gehören zum Beispiel neue Wallpaper für den Dark Mode, ansonsten gibt es erst einmal nicht viel Neues zu entdecken. Die meisten Änderungen finden jetzt unter der Haube statt - ein untrügliches Zeichen dafür, dass man sich nun an die Fertigstellung des Updates macht und den vielen neuen Features den Feinschliff verpasst. Das neue Update enthält daher vor allem eine Vielzahl an Verbes­ser­ungen und Fehlerbehebungen. Apple hatte das öf­fent­li­che Beta-Programm für iOS 14 und iPadOS 14 erst Mitte Juli gestartet und jetzt bereits die siebte Vorschau-Version veröffentlicht.Die neue Aktualisierung ist für registrierte Nutzer des Test-Programms auch als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Wer sich noch nicht für das Beta-Programm angemeldet hat, kann das noch nachholen und jetzt mit in die Betaphase einsteigen. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram von dem entsprechend unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID. Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen dann wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch.Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Besser ist es daher nicht sein Produktiv-iPhone, sondern ein Zweitgerät für die Tests zu nutzen. Da iOS 14 ab dem iPhone 6s unterstützt wird, hat der eine oder andere da vielleicht auch noch etwas passendes in der Schublade.Vor Kurzem kam das Gerücht auf, dass Apple in diesem Jahr Corona-bedingt die neue iPhone-Generation erst im Oktober vorstellen wird. Bestätigt ist das noch nicht, allerdings wurde bislang auch noch keine Einladung für die iPhone 12-Vorstellung versendet. Ob Apple iOS 14 dann vor dem neuen iPhone 12 veröffentlichen wird, steht noch in den Sternen. In den vergangenen Jahren war es allerdings meist Mitte September soweit, dass der Startschuss gegeben wurde. iOS 14 soll dann als kostenloses Up­date für eine Vielzahl an Geräten ab dem iPhone 6s starten.