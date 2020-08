Nur noch heute: Amazon Echo Dot 3 zum Knaller-Preis für 9,99 Euro

Das günstige Angebot rund um den Echo Dot 3 endet schon heute. Dabei verkauft Amazon seinen kompakten WLAN-Lautsprecher im Bundle mit dem Streaming-Dienst Music Unlimited (1 Monat) anteilig für unter 10 Euro. Prime-Mitglieder können sogar noch mehr sparen.

Man muss nicht immer Neukunde von Music Unlimited sein

Funktionen und Vorteile des Amazon Echo Dot (3. Gen.)

Wie wir von Amazon Deutschland erfahren haben, wird die Rabattaktion rund um den WLAN-Lautsprecher Echo Dot 3 am heutigen 21. August um 23:59 Uhr beendet. Prime-Mitglieder und "normale Kunden" sollten sich also schnell entscheiden, wenn sie an dem Angebot in­te­res­siert sind. Der Online-Shop bietet den Smart-Speaker mit Alexa-Sprachsteuerung der­zeit im Bundle mit einem Monatszugang für den Streaming-Dienst Music Unlimited für nur 17,98 Euro respektive 19,98 Euro an. Der Anteil des Echo Dot (3. Gen.) beträgt dabei günstige 9,99 Euro. Trotz Neukunden-Voraussetzung wird der durchaus gute Deal auch ehemaligen Bestandskunden angeboten.In den Teilnahmebedingungen zur Rabattaktion beschränkt Amazon das Angebot mit dem Hin­weis "Nur für Neukunden von Music Unlimited mit gültiger Prime-Mitgliedschaft". Al­ler­dings können auch Bestandskunden zuschlagen, die ihr Musik-Abo bereits vor längerer Zeit gekündigt haben oder nicht über den Probemonat hinausgegangen sind. Wie eingangs er­wähnt ist auch der Prime-Zugang nicht zwingend erforderlich, obwohl man mit ihm weitere zwei Euro sparen kann.Wer sich den stark reduzierten Echo Dot der dritten Generation im Bundle mit Music Unlimited zulegt, sollte bei Nichtgefallen das Abonnement des Musik-Streaming-Diens­tes direkt wieder kündigen, da dieses ansonsten automatisch jeden Monat um 30 Tage ver­län­gert wird. Die Kündigung ist mit nur wenigen Klicks im Amazon-Kundenkonto möglich.Im Gegensatz zu den deutlich teureren Echo-Lautsprechern der Plus- oder Studio-Famile bie­tet der Echo Dot 3 einen kompakten und vor allem günstigen Einstieg in die Smart-Speaker-Welt. Für viele Nutzer eignet er sich als gute Wecker-Alternative auf dem Nachttisch oder zur Musikwiedergabe im Badezimmer. Im Mittelpunkt steht bekanntlich die Alexa-Sprach­steue­rung. Amazons Assistentin steuert auf Zuruf das Smart-Home, erstellt Termine, beantwortet Fragen nach dem Wetter und liefert nützliche Definitionen zu unbekannten Begriffen, Orten, Personen und Co.Dabei handelt es sich aber nur um einen Bruchteil der Funktionen. Neben Music Unlimited können Drittanbieter-Dienste wie Apple Music, Spotify oder Deezer verwendet werden und so genannte Skills schalten weitere Features frei. So kann man vom Sofa aus per Sprach­steue­rung ein Taxi bestellen, sich das Fern­seh­pro­gramm vorlesen lassen, Podcasts wiedergeben oder die Fahr­plan­aus­kunft der Deutschen Bahn abrufen. In jedem Fall macht man mit dem Echo Dot (3. Gen.) für anteilig 9,99 Euro nur wenig falsch und man darf den Deal durchaus als Schnäppchen bezeichnen.