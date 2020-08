Jemand in China bezahlte 280.000 Euro für "Glücks-Telefonnummer"

Es ist praktisch, wenn man eine Telefonnummer besitzt, die leicht zu merken ist und auch bei uns versuchen viele, sich eine "gute" Nummer zu sichern. In China hat nun aber jemand bei einer Auktion für 280.000 Euro eine besondere Nummer, die mit fünf Achten endet, ersteigert.

Gestern wurde über ein Pekinger Gericht eine Nummer versteigert, die von einem Mann stammt, dessen Vermögenswerte beschlagnahmt wurden, nachdem er gegen Auflagen verstoßen hat. Dem Gericht fiel dabei die Telefonnummer auf und die wurde per Online-Aktion angeboten. Das Besondere an der Nummer: Sie endete mit fünf Achten, also -88888.Dass jemand bereit war, dafür viel Geld zu bezahlen, liegt am regelrechten Zahlenfetisch der Chinesen. Im Fall der Acht liegt das daran, dass die Ziffer ähnlich wie das Mandarin-Wort für "Wohlstand" klingt. An einen ähnlichen Fall, allerdings in die entgegengesetzte Richtung, werden sich Technik-Fans erinnern: So hat der chinesische Hersteller OnePlus seinerzeit das "OnePlus 4" ausgelassen und ist von OnePlus 3 direkt zum OnePlus 5 gesprungen. Grund: Die Vier klingt auf Mandarin ähnlich wie das Wort "Tod" und gilt entsprechend als Unglücks­zahl, die man am besten meidet.Im Fall der fünffachen Acht bzw. ähnlicher "Glückszahlen" war das Interesse auch deshalb so groß, weil nicht nur Privatpersonen gerne solche Telefonnummern hätten, sondern auch bzw. vor allem Unternehmen. Wie die New York Times berichtet, war das Interesse an der gestern versteigerten Nummer deshalb so groß, weil sicherlich auch viele Firmen mitgeboten haben.Mitbieten konnte jeder, Voraussetzung war lediglich eine Gebühr von 400 Yuan. Gezählt wurden rund 5000 Gebote, letztlich fiel der Hammer bei 2,25 Millionen Yuan, also umgerechnet rund 280.000 Euro. Ein Rekord ist das aber nicht, denn 2017 bezahlte jemand knapp eine halbe Million Euro für eine Nummer, in der acht Mal die Sieben vorkam.