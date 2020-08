Nintendo: Switch überholt bald das NES - Animal Crossing-Boom hält an

Die ersten drei Monate eines Geschäftsjahres sind bei Nintendo normal­er­weise soetwas wie die "Ruhe nach dem Sturm" des Weihnachtsgeschäfts. Im Jahr 2020 waren die drei Monate bis Ende Juni jedoch durch die Corona­krise so einträglich wie selten.

Animal Crossing: New Horizons jetzt auf Platz zwei bei Switch-Spielen

Wie Nintendo heute verkündete, verkaufte man in der Zeit von April bis Juni 2020 5,68 Millionen Switch-Spielekonsolen und verdoppelte damit die Zahlen des Vorjahreszeitraums. Natürlich ist der Anstieg der Verkäufe auch auf die Ausbreitung des Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen zurückzuführen, durch die viele Menschen weltweit ihre heimischen vier Wände kaum verlassen durften.Allerdings ist die aktuelle Nintendo Switch auch schon jetzt eine der erfolgreichsten Konsolen des japanischen Spielekonzerns, denn bisher wurde sie inzwischen 61,44 Millionen Mal verkauft. Damit schickt sich die Switch an, bald das gut knapp 62 Millionen Mal verkaufte Kultprodukt Nintendo Entertainment System (NES) zu überholen, wobei dann auch die Nintendo 2DS- und 3DS-Familie in greifbare Nähe zu rücken scheint, die fast 76 Millionen Mal verkauft wurde.Neben der Pandemie sind auch die Spiele ein Hauptfaktor für den andauernden Erfolg der Nintendo Switch. Das Anfang des Jahres erschienene Animal Crossing: New Horizons bleibt weiterhin der Umsatzmotor, konnte Nintendo den Titel doch in den letzten drei Monaten ganze 10,63 Millionen Mal absetzen. Insgesamt wurde das Spiel bisher also schon 22,4 Millionen Mal verkauft.Díe Inselbewohner haben Animal Crossing: New Horizons damit zum zweiterfolgreichsten Switch-Spiel überhaupt gemacht, so dass der Titel bereits Zelda: Breath of the Wild, Pokemon Sword and Shield, Super Mario Odissey und diverse andere erfolgreiche Games in der Verkaufsstatistik hinter sich gelassen hat. Insgesamt konnte Nintendo allein in der Zeit von April bis Juni 2020 50,43 Millionen Spielekopien verkaufen und damit seine Verkäufe auch in dieser Hinsicht gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres verdoppeln.Insgesamt hatte Nintendo zwar zuletzt ein relativ dünnes Angebot aus eigenen Spielen neu eingeführt, doch half der extrem Erfolg von Animal Crossing: New Horizons wohl in Verbindung mit guten Verkäufen der Titel von Drittherstellern, dennoch gute Zahlen zu erzielen. Für die kommenden Monate dürfte neben den aktuellen Hits auch das noch junge Paper Mario: The Origami King eine Rolle spielen, ebenso wie die in Kooperation mit Lego eingeführte neue Serie von Mario-Bauklotz-Produkten. Was danach kommt, bleibt allerdings abzuwarten, denn Nintendos aktuelle Release-Planung wirkt noch recht dünn.