Microsoft startet neue Augenkontakt-Funktion für das Surface Pro X

Wenig Details zu den Update-Inhalten

Update-Historie

Microsoft

Das berichtet das Online-Magazin Neowin . Die neue Firmware wurde für Besitzer des Surface Book 2 und des Surface Pro X freigegeben. Die Einzelheiten zu den Updates sind wie so häufig bei den Firmware- oder Treiber-Updates unbekannt. Interessant ist aber, dass Microsoft jetzt für das Surface Pro X eine neue Funktion nachgereicht hat. Gleich mehrere Updates adressieren dabei die Windows-Augenkontaktfunktion. Damit erscheint es beim Videochat immer so, als ob man direkt in die Kamera schaut und nicht auf das Display oder sonstwohin. Diese Funktion hatte Microsoft mehrfach für das ARM-gesteuerten Pro X-Tablet versprochen und nun als Update gestartet.Weitere Aktualisierungen für das Surface Pro X adressieren Windows Hello, das Akku­management und Leistungsprobleme in Zusammenhang mit Edge. Die Aktualisierungen für das Surface Book 2 bringen keine Neuerungen mit. Die Updates dienen der Verbesserung und Fehlerbehebung. Alle neuen Updates stehen dem Support zufolge für Geräte auf denen mindestens das Windows 10 Mai 2019 Update, Version 1903, oder höher läuft bereit. Die neue Firmware bringt Fehlerbehebungen und allgemeine Stabilitäts­verbesserungen sowie sicherheitsrelevante Änderungen mit und wird daher allen Nutzern empfohlen.Einzelheiten zu den Änderungen werden in den Support-Dokumenten und der Update-Historie allerdings wie so häufig nur ober­flächlich genannt, es stehen nur Kurz-Informationen zur Verfügung. Bekannte Probleme gibt es derzeit nicht. Surface-Updates werden stufenweise veröffentlicht - nicht jedes Surface erhält demnach das Update zur gleichen Zeit, aber es wird nach und nach an alle Geräte ausgeliefert.