Surface Book 3 & Laptop 3-Updates: Verbesserung für Akku und Netflix

Die neuen Updates verbessern unter anderem die allgemeine Stabilität und Sicherheit sowie Kompatibilität zum kürzlich gestarteten Surface Dock 2. Nutzer können sich zudem über Verbsserungen in Zusammenhang mit Netflix und Cortana, sowie der Akkulaufzeit freuen. Die neuen Updates sind für Besitzer eines Surface Laptop 3 und Book 3 er­hält­lich und erst vor kurzem in die Verteilung gestartet. Adressiert wird jetzt auch das Surface Laptop 3 mit Intel-Prozessor, nach dem die AMD-Geräte die Updates schon erhalten haben. Alle neuen Updates stehen dem Support zu folge für Geräte auf denen mindestens das Windows 10 Mai 2019 Update, Version 1903, oder höher läuft bereit.Die neue Firmware bringt Fehlerbehebungen und allgemeine Stabilitäts­verbesserungen sowie sicherheitsrelevante Änderungen mit und wird daher allen Nutzern empfohlen. Es gibt sechs Updates für das Surface Book 3 und acht Update für den Surface Laptop 3.Einzelheiten zu den Änderungen werden in den Support-Dokumenten und der Update-Historie allerdings wie so häufig nur ober­flächlich genannt, es stehen nur Kurz-Informationen zu den neuen Treibern zur Verfügung. Bekannte Probleme gibt es derzeit nicht. Surface-Updates werden stufenweise veröffentlicht - nicht jedes Surface erhält demnach das Update zur gleichen Zeit, aber es wird nach und nach an alle Geräte ausgeliefert.