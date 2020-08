Messenger-App Signal wurde mit Nachrichten-Anfragen ausgestattet

In den Anfangsphasen vieler Messenger-Dienste war es möglich, jedem beliebigen Nutzer eine private Nachricht zukommen zu lassen. Das Fea­tu­re wurde jedoch schnell für Werbung und weitere Spam-Inhalte aus­ge­nutzt. Vorherige Nachrichten-Anfragen sollen hierbei Abhilfe schaffen.

App mit weiteren Features ausgestattet

Signal

Bevor ein Nutzer mit einer fremden Person schreiben kann, muss dieser eine Nachrichten-Anfrage an den Chatpartner versenden. Der Empfänger kann dann entscheiden, ob die An­fra­ge angenommen oder abgelehnt wird. Die Anfragen werden in einem separaten Menü und damit getrennt von regulären Chatnachrichten angezeigt. Während diese Funktion bereits in zahlreiche So­cial-Media-Plattformen wie zum Beispiel Twitter oder Facebook integriert wurde, lässt sich ein solches Feature nun auch in der Messenger-App Signal finden. Das haben die Entwickler der App in einem offiziellen Blog-Eintrag mitgeteilt.Möchte ein Nutzer eine fremde Person an­schrei­ben, so kann dieser eine aus Text bestehende Nachrichten-Anfrage versenden. Damit ist es möglich, dem Empfänger mitzuteilen, weshalb man die Anfrage geschickt hat. Das Gegenüber kann dann mit Hilfe des Textes entscheiden, ob weitere Nachrichten ausgetauscht werden dür­fen. Auch Anrufe sind nur möglich, wenn die Nachrichten-Anfrage zuvor akzeptiert wurde.Darüber hinaus haben die Entwickler von Signal der App einige weitere Neuerungen spendiert. In einer Chat-Gruppe werden ab sofort nicht mehr nur die Telefonnummern, sondern auch die Namen der Teilnehmer dargestellt. Au­ßer­dem können die Nutzer sehen, welche Mit­glie­der sich schon in der eigenen Kontaktliste befinden.Die Messenger-App Signal ist vor allem bei Nutzern, die großen Wert auf ihre Privatsphäre legen, beliebt. Mit Hilfe des Signal-Protokolls werden die Nachrichten und Anrufe Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Die Entwickler betonen, dass der Service auf keine im Profil an­ge­ge­be­nen Informationen zugreifen kann. Die Messenger-App steht für Android und iOS bereit. Außerdem gibt es einen Windows-Client, um den Dienst am Desktop-PC nutzen zu können.