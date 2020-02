Keine Privatsphäre: Links zu WhatsApp-Chats in Google-Suche gelistet

Wer gehofft hat, über die Gruppenchat-Funktion von WhatsApp ungestört mit seinen Freunden oder Kollegen kommunizieren zu können, dürfte nun vermutlich enttäuscht sein. Über die Google-Suche lassen sich momentan hunderttausende Einladungs-Links zu privaten Gruppenchats finden.

Vermutlich Fehler in der "robots.txt"

Im beliebten Messenger WhatsApp ist es seit einiger Zeit möglich, andere Nutzer mit Hilfe eines Links in einen Gruppenchat einzuladen. Um unerwünschte Gäste zu vermeiden, sol­lte die Adresse natürlich nur an die richtigen Leute weitergegeben und nicht im Netz gepostet werden. Gibt man in der Google-Suche jedoch den Ausdruck "site:chat.whatsapp.com" ein, erscheinen mehr als 400.000 auf den WhatsApp-Servern gespeicherte Einladungs-Links.Hiermit haben Spam-Bots und Internet-Trolle ein leichtes Spiel, schnell in eine große Menge an Gruppenchats zu gelangen und dort Inhalte zu verbreiten oder die Telefonnummern der Teilnehmer einzusehen und abzuspeichern.Wie die Twitter-Nutzerin Jane Manchun Wong anmerkt, scheint die offenbar ungewollte In­de­xie­rung durch eine fehlerhafte "robots.txt" oder einen fehlenden Meta-Tag hervorgerufen wor­den zu sein. Damit Google eine Webseite und sämt­li­che dazugehörige Unterseiten nicht an­zeigt, muss der Zugriff über einen ent­sprech­en­den Eintrag in der "robots.txt" oder über den Meta-Tag "noindex" verboten werden.Wann der Fehler behoben wird und die Einladungs-Links nicht weiter im Netz zu finden sind, ist bisher noch unklar. Ein offizielles Statement zu dem Vorfall hat WhatsApp bis zum jet­zi­gen Zeitpunkt nicht veröffentlicht, sodass die tatsächliche Ursache unbekannt bleibt.