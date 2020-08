Apple As A Service: Apple One Kombi-Abo für Web-Dienste im Anmarsch

Der US-Computerkonzern Apple profitiert davon, dass man neben seinen Hardware-Produkten immer mehr Online-Dienste einführt. Jetzt soll ein neues, 'Apple One' genanntes Paket die diversen Produkte zusammen­fassen und zu einem reduzierten Gesamtpreis zugänglich machen.

Apple One soll mit den nächsten iPhones starten

Apple One soll nach Angaben des US-Wirtschaftsdiensts Bloomberg , der sich in einem Kurzbericht auf Quellen beruft, die mit den Plänen von Apple vertraut sind, verschiedene Digitaldienste des Unternehmens zusammen fassen. Der Kunde soll letztlich einen monat­lichen Preis zahlen, der niedriger ausfällt, als bei einzeln für die jeweiligen Dienste abgeschlossenen Abonnements.Die Einführung von Apple One wird derzeit für Oktober 2020 angestrebt. Das neue Sammel­abonnement soll dann angeblich zusammen mit der nächsten Generation des Apple iPhone in den Markt starten. Dem Vernehmen nach sind mehrere Bundle-Angebote geplant, die letzt­lich vor allem Ziel haben: die Kunden sollen Apples Dienste stärker und häufiger nutzen.Der Trend geht klar zu Abonnement-Modellen, sei es bei Software, Musik, Bewegt­bild­in­halten, Hardware oder sogar Automobilen. Die Anbieter versprechen meist Zugriff auf ein breites Sortiment diverser Produkte oder Inhalte, ohne für einzelne Güter oder Dienste separat zahlen zu müssen. Im Gegenzug muss der Kunde ein Monats- oder Jahresabo abschließen.Der Vorteil solcher Angebote für die Firmen ist, dass die Kunden für konstanten Umsatz sorgen und letztlich unter Umständen sogar mehr für ein Produkt zahlen, als es beim Ein­zel­kauf der Fall gewesen wäre. Gleichzeitig können sich mehr Kunden ein Abo leisten als gleich den vollen Preis zu zahlen - gerade in Krisenzeiten ist dies ein nicht zu unter­schätzender Faktor, wenn es darum geht, für ein stetiges Einkommen zu sorgen. Auch im Fall von Apple ist dies angeblich das Hauptziel der Pläne.